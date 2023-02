Συγκλονισμένη είναι διεθνής κοινότητα από τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε, τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου, νοτιοανατολική Τουρκία και βόρεια Συρία. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Την τηλεφωνική τους επικοινωνία επιβεβαίωσε ο αξιωματούχος της ΕΕ, με ανάρτηση του στα social media. Ο Ζοζέπ Μπορέλ, όπως αναφέρει στο Twitter, εξέφρασε στον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου τα συλλυπητήρια του και δήλωσε πως η ΕΕ θα συμβάλλει στην ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν.

«Μίλησα στο τηλέφωνο με τον @MevlutCavusoglu για να του εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μου στο λαό της #Τουρκίας» γράφει στο Twitter ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες αρωγής και να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση» των περιοχών που επλήγησαν, προσθέτει στην ανάρτησή του.

