Τέλος στις έρευνες για επιζώντες βάζει η Τουρκία σήμερα Κυριακή (19.2.2023) δεκατέσσερις ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 46.000 ανθρώπους σε Τουρκία και Συρία. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται σε τουλάχιστον δύο περιοχές.

Όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, Afad, η Τουρκία αποφάσισε σήμερα, δεκατέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, να σταματήσει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εκτός από τις επαρχίες Καχραμανμαράς και Χατάι, που επλήγησαν περισσότερο.

«Σε μεγάλο αριθμό επαρχιών οι προσπάθειες ερευνών έχουν τελειώσει. Συνεχίζονται στις επαρχίες Καχραμανμαράς και Χατάι, σε περίπου 40 κτίρια», δήλωσε ο Γιούνους Σεζέρ, επικεφαλής της Afad.

#URGENT Türkiye completes search and rescue work in earthquake zone, except in southern Kahramanmaras, Hatay provinces, says disaster management agency pic.twitter.com/p8zPLxdXwi