Τραγωδία στο Αφγανιστάν μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν χθες Σάββατο (7.10.2023) τη χώρα, καθώς ένας εκπρόσωπος της Ερυθράς Ημισελήνου έδωσε στη δημοσιότητα τον αριθμό των νεκρών.

Πιο αναλυτικά, τουλάχιστον 500 άνθρωποι είναι οι νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν χθες το Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες της Ερυθράς Ημισελήνου.

Οι χθεσινοί ισχυρότατοι σεισμοί σημειώθηκαν σε απόσταση 35 χλμ βορειοδυτικά της πόλης Χεράτ, με μια από αυτές να έχει μέγεθος 6,3 βαθμούς, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποκαλύπτουν το μέγεθος της τραγωδίας, καθώς οι άνθρωποι σκάβουν με τα χέρια τους τα ερείπια για να απεγκλωβίσουν τις σορούς νεκρών.

🚨Breaking: At least 100 dead after powerful earthquakes strike western Afghanistan 🇦🇫 12 villages completely destroyed. May Allah mercy on us all. pic.twitter.com/3WVXUKtW8D

#Afghanistan has just been hit by a devastating earthquake, second one in two months, killing and injuring hundreds of people.



Our thoughts are with the families who have lost their loved ones and homes across the Western region. pic.twitter.com/zi9gsx2dSC