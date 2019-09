Σεισμός Τουρκία: Πανικός από τα 5,7 ρίχτερ – Σείεται η γη από δεκάδες μετασεισμούς

Ο σεισμός των 5,7 ρίχτερ που έπληξε στις 2 το μεσημέρι την Κωνσταντινούπολη προκάλεσε μεγάλο πανικό στους κατοίκους και ξύπνησε μνήμες από το 1999. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην θάλασσα του Μαρμαρά και το εστιακό του βάθος ήταν 11.9 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γειτονικές πόλεις. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, εκτός από υλικές ζημιές δεν έχουν αναφερθεί θύματα προς το παρόν. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr όλες οι μεγάλες εταιρείες και οι επιχειρήσεις έχουν εκκενωθεί, όπως επίσης και σχολεία και πανεπιστήμια. Από την ώρα του μεγάλου σεισμού ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί μεγέθους 3,1 βαθμών, 3,3 βαθμών, 2,7 βαθμών, 3,2 βαθμών, 4,2 βαθμών και 3,1 βαθμών. Επίσης ανακοινώθηκε ότι και αύριο τα σχολεία θα είναι κλειστά.

Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται κοντά σε ένα σημαντικό ρήγμα και ειδικοί προειδοποιούν εδώ και χρόνια για τον «Big One», τον μεγάλο σεισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλες ζημιές σ’ αυτή τη μεγαλούπολη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων. Το 1999 σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξε την πόλη Ιζμίτ, 90 χλμ. νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 17.000 άνθρωποι.

Για την κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη ενημερώνεται ο Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με τον ίδιο έχουν γίνει 28 μετασεισμοί υπάρχουν 8 ελαφρά τραυματίες και μικρές ζημιές σε κτίρια. «Επιβιώσαμε από τον σεισμό που ήταν αρκετά σοβαρός με μικρές απώλειες. Γίνονται έλεγχοι στα κτίρια», είπε χαρακτηριστικά.



Ο σεισμός που σύμφωνα με μαρτυρίες είχε διάρκεια πάνω από 15 δευτερόλεπτα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην πόλη των εκατομμυρίων κατοίκων με πολλούς να έχουν βγει στους δρόμους πανικόβλητοι.

Τα βίντεο που έχουν ανέβει ήδη στα social media δείχνουν την ένταση του σεισμού.

5.7 magnitude #earthquake in #Istanbul. People went out of bioldings to the streets, so far no details of damage #deprem pic.twitter.com/9NKwzscOEN

