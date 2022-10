Εικόνες σοκ εκτυλίχθηκαν στην Σεούλ της Νότιας Κορέας σε εκδήλωση για το Χάλογουιν.

Περίπου 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ποδοπάτημα που συνέβη στη Σεούλ καθώς ένα μεγάλο πλήθος κόσμου συνέρρεε στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας για να γιορτάσει το Χάλογουιν, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Επικαλούμενο τις πυροσβεστικές αρχές, το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε ότι οι 50 άνθρωποι υπέστησαν καρδιακή ανακοπή σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στην περιοχή Ιταεγούν, σε εορταστικές εκδηλώσεις για το Χάλογουιν.

#BREAKING | More than 50 people suffer cardiac arrest in stampede in Itaewon, Yongsan District after being crushed by a large crowd pushing forward on a narrow street during #Halloween in #Seoul. Total of 81 people have been reported to have difficulty breathing. #SouthKorea pic.twitter.com/Nmhnrh0CMv