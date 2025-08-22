Σεργκέι Λαβρόφ: «Δεν προβλέπεται συνάντηση» ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, είπε την Παρασκευή (22.08.2025) ότι δεν προβλέπεται καμία συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι όταν υπάρξει πραγματικά καθορισμένη ατζέντα για μια τέτοια σύνοδο. Και σήμερα αυτό δεν συμβαίνει», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας άφησε να εννοηθεί ότι είναι το Κίεβο που εμποδίζει τις συζητήσεις, καθυστερώντας την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αφού συνάντησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ετοιμάζει μια συνάντηση των δύο ηγετών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ούτε ημερομηνία ούτε τόπος έχουν οριστεί. Η Μόσχα επιμένει ότι μια τέτοια σύνοδος πρέπει να «προετοιμαστεί με τη μέγιστη προσοχή».

Russian Foreign Minister Lavrov:



There is no meeting planned, I am not challenging this.



Putin is ready to meet with Zelensky when the agenda would be ready for a summit. This agenda is not ready at all. pic.twitter.com/HhjjR06a7b — Clash Report (@clashreport) August 22, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι σαμποτάρει κάθε συνάντηση

Από το Κίεβο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι κάνει τα πάντα για να αποτρέψει μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Δίπλα στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε ότι αν η Ρωσία δεν δείξει βούληση να τερματίσει την εισβολή, τότε οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα πρέπει να επιβάλουν νέες κυρώσεις.

Υπενθύμισε επίσης ότι η χώρα του χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας αντίστοιχες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει ότι επίθεση εναντίον ενός κράτους–μέλους ισοδυναμεί με επίθεση εναντίον όλων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία πρότεινε να συμμετάσχει στο σύστημα εγγυήσεων, αναλαμβάνοντας ειδικότερα την ευθύνη για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι ο σημερινός αριθμός μαχητικών F-16 που διαθέτει η Ουκρανία «δεν είναι αρκετός» για να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας. Και απευθύνθηκε με αιχμηρό τόνο στη Μόσχα: «Όταν η Ρωσία μιλά για εγγυήσεις ασφαλείας, δεν καταλαβαίνω ποιος υποτίθεται ότι την απειλεί. Στο κάτω-κάτω, αυτοί μας επιτέθηκαν».

Μια συνάντηση ακόμη στον αέρα

Παρά ταύτα, ο Ουκρανός πρόεδρος συνεχίζει να δηλώνει ότι μια διμερής συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί «σε μία ή δύο εβδομάδες», γεγονός που θα αποτελούσε την πρώτη του με τον Πούτιν από το 2019.

Ο Ζελένσκι έχει προτείνει ως πιθανούς τόπους διεξαγωγής την Ελβετία, την Αυστρία ή την Τουρκία, αποκλείοντας όμως την Ουγγαρία, την οποία θεωρεί υπερβολικά κοντά στο Κρεμλίνο.