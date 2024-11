Σερβία: Επεισόδια σε διαδήλωση για το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ

Στον απόηχο του δυστυχήματος στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ στη Σερβία, χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης συμμετείχαν το βράδυ της Τρίτης (05.11.2024) σε επεισοδιακή διαδήλωση.

Κατηγορώντας την κυβέρνηση της Σερβίας για αμέλεια και διαφθορά, χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους του Νόβι Σαντ για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Το δυστύχημα συνέβη την 1η Νοεμβρίου όταν κατέρρευσε τμήμα της οροφής στην είσοδο του σιδηροδρομικού σταθμού, σκοτώνοντας 14 ανθρώπους και τραυματίζοντας τρεις άλλους.

Το βράδυ της Τρίτης στο Νόβι Σαντ, αστυνομικοί χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος, όταν διαδηλωτές άρχισαν να σπάνε τζάμια στο δημαρχείο και να αδειάζουν κοπριά στο εσωτερικό του κτιρίου.

Ορισμένοι κουκουλοφόροι πέταξαν αυγά, μπουκάλια και τούβλα σε γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος.

«Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος», είπε ο βουλευτής Ράντομιρ Λάζοβιτς, ο οποίος συμμετείχε στη διαδήλωση.

Διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Έχετε βάψει τα χέρια σας με αίμα» και «θα λογοδοτήσετε», ενώ φώναζαν συνθήματα με τα οποία ζητούσαν τη σύλληψη του προέδρου Βούτσιτς.

