Σίδνεϊ: Σχεδόν 90 drones κατέληξαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια φεστιβάλ

Σχεδόν 90 drones κατέληξαν στη θάλασσα στο λιμάνι Darling Harbour του Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια νυχτερινού σόου του φεστιβάλ Vivid Sydney, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα του κοινού.

Οι διοργανωτές του Vivid Sydney, του ετήσιου φεστιβάλ φωτισμού που διαρκεί τρεις εβδομάδες και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες στο Σίδνεϊ, ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό με τα drones οφείλεται σε «απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες» και προχώρησαν στην ακύρωση αρκετών επόμενων παραστάσεων.

Η βρετανική εταιρεία Skymagic, η οποία είχε αναλάβει το drone σόου, απέδωσε το πρόβλημα σε αλλαγή ραδιοσυχνοτήτων κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όπως υποστήριξε, κανένα drone δεν έπεσε εκτός των προκαθορισμένων ζωνών ασφαλείας.

Almost 90 drones plummeted into the water at Darling Harbor, Sydney as Vivid “Star-Bound” drone show experienced “technical difficulties,” causing the performance to be canceled. pic.twitter.com/Ycu8d4Kf5P — ABC News (@ABC) May 26, 2026



Εργαζόμενος στην περιοχή, ο οποίος μίλησε στο αυστραλιανό δίκτυο ABC, περιέγραψε τη στιγμή της πτώσης λέγοντας: «Ο ήχος από τη πρόσκρουσή τους στην προβλήτα ήταν πολύ δυνατός, ακόμη και από απόσταση περίπου 10 έως 20 μέτρων. Μπορούσες να ακούσεις καθαρά τα drones να πέφτουν και να συντρίβονται πάνω στο τσιμεντένιο τμήμα της μαρίνας».

Εκπρόσωπος του Vivid Sydney ζήτησε συγγνώμη από τους θεατές για την «απογοήτευση και την ταλαιπωρία» που προκλήθηκε, σημειώνοντας ότι οι χειριστές των drones αποφάσισαν να διακόψουν την παράσταση «σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας».