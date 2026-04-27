Σιγκαπούρη: 18χρονος Γάλλος έγλειψε γλειφιτζούρι και το ξανάβαλε στον αυτόματο πωλητή – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης

γάλλος
Μία στιγμή απερισκεψίας στην Σιγκαπούρη είναι ικανή να σε στείλει στη φυλακή. Μετά από μία λανθασμένη απόφαση ένας 18χρονος Γάλλος κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης επειδή έγλειψε ένα καλαμάκι και μετά το έβαλε πίσω σε μηχάνημα αυτόματης πώλησης ποτών, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Ο Γάλλος, Ντιντιέ Γκασπάρ Οουέν Μαξιμιλιάν βιντεοσκόπησε τον εαυτό του στις 12 Μαρτίου στη Σιγκαπούρη, μετά δημοσιοποίησε τις εικόνες στο Instagram, γνωρίζοντας ότι αυτό «θα προκαλούσε ή θα δημιουργούσε τον κίνδυνο να προκληθεί ταλαιπωρία στο κοινό», όπως αναφέρεται στα έγγραφα αυτά.

Ο 18χρονος ο οποίος διαθέτει φοιτητική βίζα στη Σιγκαπούρη, κινδυνεύει με την επιβολή ποινής φυλάκισης έως και τριών μηνών και προστίμου για διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Επίσης διώκεται για πρόκληση αναστάτωσης, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι γνώριζε πως η πράξη του θα μπορούσε να προκαλέσει «απώλεια ή αδικαιολόγητες ζημιές» στην iJooz, την επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το μηχάνημα αυτό και αναγκάστηκε να αντικαταστήσει σ’ αυτό 500 καλαμάκια.

 
 
 
 
 
Για την κατηγορία αυτή μπορεί να καταδικαστεί σε φυλάκιση 2 ετών και σε καταβολή προστίμου.

Στις 22 Μαΐου προβλέπεται να διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Σιγκαπούρης The Straits Times, το βίντεο του νεαρού άνδρα «έγινε γρήγορα viral, σοκάροντας και ανησυχώντας τους χρήστες του διαδικτύου».

