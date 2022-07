Πολλές εικόνες κάνουν το γύρο του διαδικτύου από τον 22χρονο που σκόρπισε το θάνατο σε παρέλαση για την 4η Ιουλίου στο Χάιλαντ Παρκ, κοντά στο Σικάγο.

Πρόκειται για τον Robert E. Crimo III, 22χρονών, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες αφού είχε συγκλονίσει το Σικάγο με τα όσα είχε κάνει.

Εκατοντάδες αστυνομικοί είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστεί ο νεαρός ο οποίος, χρησιμοποιώντας τουφέκι, άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για την παρέλαση της μέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στο προάστιο Χάιλαντ Παρκ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 26.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία είναι ράπερ, και έμενε μαζί με τον πατέρα του και το θείο του. Πριν κάνει όσα έκανε είχε ανεβάσει μουσικό βίντεο στο οποίο έλεγε πως τα όσα κάνει θα είναι “γενναία”.

Παρόμοιας θεματολογίας ήταν και άλλα βίντεό του.

Στη δημοσιότητα δόθηκε και εικόνα από τη στιγμή που συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

Ο 22χρονος είναι και ακροδεξιός οπαδός του Τραμπ. Εικόνες τον δείχουν μάλιστα να ποζάρει με σημαίες του.

