Αξιωματούχοι της ομάδας SWAT έχουν σπεύσει στον πύργο του Ντόναλντ Τραμπ στο Σικάγο, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι εισέβαλε γυναίκα με καραμπίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στον 26ο όροφο του πύργου του Ντόναλντ Τραμπ στο Σικάγο. Όπως μεταδίδει η DailyMail, επικαλούμενη δημοσίευμα της εφημερίδας Chicago Sun Times, το περιστατικό με τη γυναίκα με την καραμπίνα δεν έχει να κάνει με τρομοκρατική ενέργεια.

Όπως αναφέρει η Chicago Sun Times, που μεταδίδει πληροφορίες από τους ασυρμάτους της τοπικής αστυνομίας, η γυναίκα μπήκε στο κτήριο με την καραμπίνα και ανέβηκε στο διαμέρισμά της στον 26ο όροφο, δηλώνοντας ότι «κουράστηκε να την κακοποιεί ο σύζυγός της».

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τους δρόμους γύρω από τον Trump Tower και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη…

#Update: Just in – Reports that the women has barricaded herself inside #Trump tower #Chicago, allegedly holding other people hostage with her rifle. pic.twitter.com/FVYDOVYpQy — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) April 5, 2023

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

SWAT officers are on-scene in the 400 block of N. Wabash for a domestic-related incident. At this time, we believe this is an isolated incident and there is no threat to the public. Media staging is at Grand/Wabash. Updates will be provided when available. — Chicago Police Communications & News Affairs (@CPD_Media) April 5, 2023

«Αστυνομικοί της ομάδας SWAT βρίσκονται στο σημείο για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Προς το παρόν, εκτιμούμε ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό και δεν απειλούνται πολίτες», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ένας ένοικος δήλωσε στα αμερικανικά ΜΜΕ ότι οι Αρχές δεν αφήνουν τον κόσμο να μπει μέσα στο κτήριο. «Έκανα μερικές δουλειές στο σπίτι, μαγείρευα και σκέφτηκα να πάρω λίγο αέρα. Με το που κατέβηκα στο λόμπι, αξιωματούχοι με έβγαλαν έξω άρον-άρον», δήλωσε ο Στιβ.

Steve lives at Trump Tower. He tells @WBBMNewsradio what happened when he stepped outside this morning.



Some residents are still not allowed back into the building. Chicago Police say they’ll have a statement shortly. pic.twitter.com/W0B5GrgZOK — Rachel Pierson (@WBBMRachel) April 5, 2023

«Τους ρώτησα πολλές φορές τι έχει συμβεί αλλά δεν μου λένε», προσέθεσε ο ένοικος διαμερίσματος του Trump Tower.