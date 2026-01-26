Κόσμος

Σικελία: Πάνω από 1000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κατολίσθησης

Στην πόλη Νισέμι, οι αρχές δημιούργησαν «κόκκινη ζώνη», στην οποία απαγορεύεται η πρόσβαση
Κατολίσθηση
φωτογραφία αρχείου REUTERS / David Rowland / File Photo

Εξαιτίας κατολίσθησης που σημειώθηκε στην κωμόπολη Νισέμι, στην ανατολική Σικελία, πάνω από χίλιοι κάτοικοι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη Σικελία της περασμένες ημέρες, προκάλεσε ιδιαίτερα εκτεταμένη κατολίσθηση, το μέτωπο της οποίας ξεπερνά τα τέσσερα χιλιόμετρα.

Στην πόλη Νισέμι, οι αρχές δημιούργησαν «κόκκινη ζώνη», στην οποία απαγορεύεται η πρόσβαση. Οι υπεύθυνοι του δήμου δεν αποκλείουν, τις επόμενες ώρες, ο αριθμός των εκκενώσεων να αυξηθεί.

Αρκετά σπίτια που βρίσκονται δίπλα στο σημείο της κατολίσθησης έχουν υποστεί ζημιές, λόγω της καθίζησης του εδάφους. Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των αρχών, δεν υπήρξαν τραυματίες.

Εξαιτίας της κατολίσθησης έχει κλείσει ο ένας από τους δύο κύριους δρόμους που συνδέουν την πόλη αυτή των 30.000 κατοίκων με την υπόλοιπη Σικελία.

Οι πολίτες που αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, προς το παρόν φιλοξενούνται σε κλειστό γήπεδο του Νισέμι ή από συγγενείς και φίλους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
118
104
56
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη: «Πρόκειται για τραγωδία – αποτέλεσμα εχθρικής αντίστασης Δημοκρατικών»
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ο Ντόναλντ Τραμπ, «δεν θέλει να βλέπει ανθρώπους να σκοτώνονται στους δρόμους, αλλά απαιτεί το τέλος της αντίστασης και του χάους»
Στέλεχος του Γραφείου Ποινικής Σύλληψης (BCA) επιμελείται το σημείο όπου ο Alex Pretti, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς ομοσπονδιακών υπαλλήλων της υπηρεσίας μετανάστευσης που προσπάθησαν να τον συλλάβουν, ενώ άνθρωποι συγκεντρώνονται σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο, στο Μινεάπολις
Πάνω από 20 οι νεκροί λόγω του πολικού ψύχους στις ΗΠΑ: Θερμοκρασίες ρεκόρ στους -45 βαθμούς, σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Τουλάχιστον 20 πολιτείες τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, όπως και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον και σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στις μεταφορές, στις πτήσεις και στην ηλεκτροδότηση
Χιονοθύελλα
Newsit logo
Newsit logo