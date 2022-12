Η επιχείρηση της βελγικής αστυνομίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υπόθεση διαφθοράς σε σχέση με το Κατάρ προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες,

Και ήταν επόμενο, καθώς εκτός από την Ελληνίδα ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, άλλοι 6 που φέρονται ως εμπλεκόμενοι σε επιχείρηση του Κατάρ να εκμαιεύσει θετικές για το ίδιο αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κρατούνται, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για βαλίτσες με δεκάδες χιλιάδες ευρώ που άλλαζαν χέρια.

Ευρωβουλευτές και μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούν επείγουσα συζήτηση για την βελτίωση της λειτουργίας των κανόνων της ηθικής σε αυτόν το μεγάλο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό», σύμφωνα με την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International). «Εδώ και πολλές δεκαετίες, το Κοινοβούλιο επέτρεψε την ανάπτυξη μίας κουλτούρα ατιμωρησίας (…) και μία απόλυτη απουσία ανεξάρτητου ηθικού ελέγχου».

Ο έλεγχος αυτός είναι «ελαττωματικός» στον θεσμό (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), έγραψε στο Twitter ο Αλμπέρτο Αλεμάνο, καθηγητής του Δικαίου στο College de l’ Europe της Μπρυζ.

The Euro Quatari scandal opens multiple Pandora’s boxes all at once: – flawed EU ethics system for MEPs ( #Kaili ) – absence of post mandate rules for MEPs ( #panzeri ) – scale of foreign influence over EU ( #qatar ) – #Qatar2022 tainted by corruption https://t.co/A15mf9Uztf

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να συνεργασθούμε με την δικαιοσύνη», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Το Ευρωκοινοβούλιο στέκεται σθεναρά απέναντι από τη διαφθορά. Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, εκτός από το να επιβεβαιώσουμε ότι συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε η ίδια.

