Σκάνδαλο Νόμπελ: 2 χρόνια φυλακή στον Ζαν-Κλοντ Αρνό για βιασμό

Ο Ζαν-Κλοντ Αρνό, 72 ετών, αντιμετώπιζε δύο κατηγορίες για βιασμό, τον Οκτώβριο και στη συνέχεια τον Δεκέμβριο του 2011, μιας νεαρής γυναίκας σε ένα διαμέρισμα στη Στοκχόλμη. Καταδικάστηκε για τα γεγονότα που διαπράχθηκαν τον Οκτώβριο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η δικαστής Γκούντρουν Άντεμαρ.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος για μια ποινή μικρότερη των δύο ετών», ανέφερε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το σκάνδαλο, που συγκλόνισε τη Σουηδική Αστυνομία, ξέσπασε τον Νοέμβριο του 2017, ένα μήνα μετά τις αποκαλύψεις για βιασμούς και άλλες σεξουαλικές επιθέσεις που αποδίδονται στον Αμερικανό κινηματογραφικό παραγωγό Χάρβεϊ Γουάινστιν.

Οι μαρτυρίες 18 γυναικών, μεταξύ των οποίων και η ενάγουσα, που δημοσιεύθηκαν τότε στην εφημερίδα Dagens Nyheter, στις οποίες ο Γάλλος κατηγορείτο για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, συγκλόνισαν τη Σουηδική Ακαδημία που απονέμει από το 1901 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

