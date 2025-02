«Σκλαβοπάζαρο» κρατουμένων προτείνει το Ελ Σαλβαδόρ στον Τραμπ: «Στείλτε μας κρατούμενους στις φυλακές κολαστήρια»

Ο Ναγίμπ Μπουκέλε, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, εισηγήθηκε τη Δευτέρα (3.2.2025) η χώρα του να υποδεχτεί κρατούμενους από τις ΗΠΑ με το αζημίωτο… Αυτό αποκάλυψε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Προτείναμε στις ΗΠΑ (σ.σ. να προχωρήσουν σε) εξωτερική ανάθεση (outsourcing) μέρους του σωφρονιστικού συστήματός τους», ανέφερε μέσω X ο αρχηγός του Ελ Σαλβαδόρ, γνωστός για τη εξαιρετικά σκληρή στάση του έναντι της εγκληματικότητας.

«Η αμοιβή θα είναι σχετικά χαμηλή για τις ΗΠΑ αλλά σημαντική για εμάς και θα μας επιτρέψει να κάνουμε βιώσιμο όλο το σύστημα των φυλακών μας», πρόσθεσε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η πρόταση αυτή άνευ προηγουμένου συμπεριλαμβάνει «αμερικανούς υπηκόους και ανθρώπους με άδεια παραμονής» στις ΗΠΑ.

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.



We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.



