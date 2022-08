Ο διορισμός ενός άνδρα σε μια θέση από την οποία θα προωθεί τη δωρεάν πρόσβαση των γυναικών σε ταμπόν και σερβιέτες προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Σκωτία, με τη Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, την πρώην πρωταθλήτρια του τένις, να χαρακτηρίζει «γελοία» την απόφαση αυτή.

Από την Δευτέρα, οι τοπικές συλλογικότητες και τα σχολεία της Σκωτίας υποχρεούνται βάσει νόμου να διαθέτουν δωρεάν σερβιέτες και ταμπόν σε όλες τις γυναίκες. Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε το 2020.

Στην πόλη Νταντί όμως, στα βόρεια του Εδιμβούργου, επιλέχθηκε ένας άνδρας για να φροντίσει να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο Τζέισον Γκραντ, ένας πρώην προσωπικός γυμναστής, θα αναλάβει για τα επόμενα δύο χρόνια να προωθήσει τη νέα νομοθεσία σε σχολεία και πανεπιστήμια και να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίησή του προγράμματος. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από την έμμηνο ρύση και την εμμηνόπαυση.

«Είναι εντελώς γελοίο», σχολίασε οργισμένη η Ναβρατίλοβα στο Twitter. «Εμείς προσπαθήσαμε ποτέ να εξηγήσουμε στους άνδρες πώς να ξυρίζονται ή πώς να φροντίζουν τον προστάτη τους; Είναι παράλογο», πρόσθεσε.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατέληξε κάποιος στο συμπέρασμα ότι είναι καλή ιδέα να διορίσουν έναν άνδρα», έγραψε από την πλευρά της η Σούζαν Νταλγκέτι, χρονικογράφος και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών.

Ο ίδιος ο ο Τζέισον Γκραντ υποστηρίζει ότι ακριβώς επειδή είναι άνδρας «θα πέσουν οι φραγμοί, θα περιοριστεί το στίγμα» και η παρουσία του θα βοηθήσει σε μια πιο ανοιχτή συζήτηση για το θέμα. «Μολονότι αφορά ευθέως τις γυναίκες, η έμμηνος ρύση είναι πρόβλημα για όλον τον κόσμο», έγραψε στο Twitter μετά τον διορισμό του.

Scotland’s first Period Dignity Officer is a man. Beyond satire. “Jason comes to the role with varied background and experience.” Except the “experience” of having menstruated. 🤦🏾‍♀️ It is impossible to destigmatise periods whilst disregarding women’s knowledge of our own bodies. pic.twitter.com/ngMO0s3LKb