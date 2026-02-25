Συμβαίνει τώρα:
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Φώναξε Δημοκρατική βουλευτής και διέκοψε την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ

Η Δημοκρατική βουλευτής Ίλχαν Όμαρ, βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ
Η Δημοκρατική βουλευτής
Η Δημοκρατική βουλευτής που φώναξε στον Ντόναλντ Τραμπ / Reuters

Επεισοδιακή από πολλές πλευρές ήταν η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ενώπιον της ολομέλειας των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, τα ξημερώματα της Τετάρτης, 25.02.2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του για την «Κατάσταση της Ένωσης» στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα.

«Πρώτο καθήκον της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες, όχι τους παράνομους αλλοδαπούς», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος

Ο 79χρονος μεγιστάνας επέκρινε τους Δημοκρατικούς που βρίσκονταν στην αίθουσα, λέγοντας ότι «θα έπρεπε να ντρέπεστε που δεν σηκωθήκατε όρθιοι» για να επιδοκιμάσουν τη δήλωσή του, όπως έκαναν οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί, σχόλιο που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων.

 

Η Δημοκρατική βουλευτής Ίλχαν Όμαρ, που εκπροσωπεί τη Μινεσότα και βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, φώναξε από τα έδρανα «σκοτώσατε Αμερικανούς, σκοτώνετε Αμερικανούς!».

Οι διαδοχικές επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) για μαζικές συλλήψεις σε πόλεις και πολιτείες που ελέγχονται από Δημοκρατικούς έχουν προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ. Η ένταση κλιμακώθηκε ιδιαίτερα μετά τους θανάτους δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο, μιας μητέρας και ενός νοσηλευτή σε μονάδα εντατικής θεραπείας από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Η Δημοκρατική βουλευτής
Η Δημοκρατική βουλευτής που φώναξε στον Ντόναλντ Τραμπ / Reuters

Οι υποθέσεις έχουν πυροδοτήσει πολιτική αντιπαράθεση και αιτήματα για έρευνα, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι πράκτορες ενήργησαν σε αυτοάμυνα.

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχή της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη ένας Δημοκρατικός βουλευτής, είχε σηκώσει πλακάτ που έγραφε ότι «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» και αποβλήθηκε από την αίθουσα.

