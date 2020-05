Ύποπτη για τρεις επιθέσεις σε βάρος νηπίων είναι η δασκάλα παιδικού σταθμού στη Γερμανία. Ταυτόχρονα, κατηγορείται για τον θάνατο 3χρονου κοριτσιού.

Μια νηπιαγωγός που εργαζόταν σε βρεφονηπιακό σταθμό στη Γερμανία θεωρείται ύποπτη για τη δολοφονία ενός 3χρονου κοριτσιού, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές την Πέμπτη (28.05.2020). Παράλληλα, εξετάζουν την εμπλοκή της εκπαιδευτικού και σε παλαιότερες, παρόμοιες περιπτώσεις.

Το κοριτσάκι, που μέχρι τότε ήταν πολύ καλά στην υγεία του, εισήχθη στα τέλη Απριλίου σε νοσοκομείο, αφού έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στον βρεφονηπιακό σταθμό στο Βίρζεν, στη δυτική Γερμανία. Στις 4 Μαΐου άφησε την τελευταία του πνοή. Από τις ιατρικές εξετάσεις που έγιναν στη μικρή, δεν διαπιστώθηκε να έπασχε από κάποιο νόσημα. Όμως το νοσηλευτικό προσωπικό παρατήρησε ότι τα μάτια του παιδιού έφεραν αιματώματα, κάτι που υποδηλώνει ότι προηγήθηκε κάποια βίαιη ενέργεια σε βάρος του.

In Germany kids were obviously abused in kindergarten… Mankind can be terrible! https://t.co/i8ow62FioI