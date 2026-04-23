Σοκ στη Νέα Υόρκη: 14χρονος σακάτεψε στο ξύλο 15χρονη γιατί δεν του έδωσε το κινητό της

Αδιανόητο περιστατικό στη Νέα Υόρκη με έναν 15χρονο να ρίχνει μια κοπέλα στον δρόμο και να χτυπά στο κεφάλι, επειδή αρνήθηκε να του δώσει τον αριθμό του κινητού της τηλεφώνου, αφότου έφυγαν από το σχολείο.

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται ο 14χρονος να έχει πιάσει κουβέντα με την 15χρονη στο ανατολικό Χάρλεμ στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στη συμβολή της οδού 107 με την 3η λεωφόρο, σύμφωνα με την New York Post και έγινε αφού έφυγαν από το σχολείο.

Ο ανήλικος λέει στην 15χρονη «θα σε σπάσω στο ξύλο αυτή τη στιγμή», ενώ την εμποδίζει να περάσει την διάβαση πεζών, ενώ ένας φίλος του του λέει να «το κάνει».

Στη συνέχεια της φωνάζει «στάσου ακριβώς εδώ», δείχνοντας τον δρόμο, ενώ εκείνη προσπαθεί να τον αποφύγει, αλλά ο 14χρονος στην σπρώχνει και πάλι πίσω, με την ανήλικη να του λέει «φύγε από μπροστά μου, μ…».

Ο 14χρονος άρπαξε την 15χρονη, την σήκωσε και την πέταξε στο πεζοδρόμιο με δύναμη, ενώ δεν σταμάτησε εκεί αλλά της πάτησε το κεφάλι και έφυγε.

Σύμφωνα με τους NYP, η 15χρονη υπέστη διάσειση και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Χάρλεμ, με την κατάστασή της να κρίνεται σταθερή.

Ο 15χρονος νταής συνελήφθη με την κατηγορία της βιαιοπραγίας.