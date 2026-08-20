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Σοκ στις Φιλιππίνες: Νεκρή στα 30 της γνωστή τραγουδίστρια και μέλος του γκρουπ Sugarpop έπειτα από ατύχημα στο σπίτι της

Η Βανέσα Μπλάνκα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Φιλιππινέζικο talent show Popstar Kids, οι Sugarpop σχηματίστηκαν ως αποτέλεσμα του ριάλιτι και εμφανίζονταν τακτικά σε μουσικές σόου στις Φιλιππίνες
Η 30χρονη Vanesa Blanca
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Νεκρή εντοπίστηκε η γνωστή τραγουδίστρια της ποπ, Vanessa Blanca, σε ηλικία 30 ετών αφού σκόνταψε και έπεσε κατά λάθος στο μπάνιο του σπιτιού της στις Φιλιππίνες.

Η άτυχη Vanessa Blanca, η οποία έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο συγκρότημα Sugarpop, χτύπησε στο κεφάλι και υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία στο διαμέρισμά της στη Μανίλα, όπως δήλωσε η οικογένειά της την Τρίτη 19 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια άλλαζε ρούχα τη στιγμή του φρικτού ατυχήματος.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το διαμέρισμά της στο νοσοκομείο με αναπηρικό καροτσάκι, όταν ένα ασθενοφόρο δεν έφτασε μέσα σε 15 λεπτά.

Δυστυχώς, η σταρ δεν κατάφερε να σωθεί και πέθανε από τα ολέθρια τραύματά της.

Η Μπλάνκα έγινε γνωστή για την ερμηνεία της στο χιπ χοπ κομμάτι «DOTA O Ako», το οποίο αφορά το δίλημμα ενός άνδρα σχετικά με την επιλογή ανάμεσα στην κοπέλα του και το αγαπημένο του παιχνίδι.

Σε ένα αφιέρωμα στο Facebook , η ξαδέρφη της, Ivy Ann Salaum Jubelag, έγραψε: «Με βαριά καρδιά μοιράζομαι την σπαρακτική είδηση ​​του θανάτου της αγαπημένης μου πρώτης ξαδέρφης και μικρής αδερφής, Vanessa Blanca Quillo Rangadhol».

Πρόσθεσε: «Σε αυτή την οδυνηρή στιγμή, ζητάμε ταπεινά από όλους να παραχωρήσουν στην άμεση οικογένειά της, ειδικά στη μητέρα της και στους αγαπημένους της, τον χρόνο, τον χώρο και την ιδιωτικότητα που χρειάζονται για να θρηνήσουν και να θρηνήσουν».

Η Μπλάνκα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Φιλιππινέζικο talent show Popstar Kids.

Οι Sugarpop σχηματίστηκαν ως αποτέλεσμα του ριάλιτι προγράμματος και εμφανίζονταν τακτικά σε μουσικές σόου στις Φιλιππίνες.

Η Blanca εμφανίστηκε ως μέλος του Sugarpop μαζί με άλλους νεαρούς τραγουδιστές, όπως οι Julie Anne San Jose, Rita Daniela, Enzo Almario και Cholo Bismonte. Το συγκρότημα διαλύθηκε το 2009.

Η τραγουδίστρια αργότερα έκανε ντεμπούτο ως σόλο καλλιτέχνης. Φόρος τιμής έχουν κατακλύσει τον νεαρό σταρ, συμπεριλαμβανομένων και άλλων μελών του Sugarpop.

Ο Χοσέ, ένας από τους συμπρωταγωνιστές της στο Sugarpop, είπε: «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω… Το Sugarpop δεν θα είναι ποτέ το ίδιο χωρίς εσένα».

Η Daniela κοινοποίησε το τραγούδι των Sugarpop, You Lift Me Up, στο Instagram ως φόρο τιμής.

Ο Αλμάριο είπε: «Έφυγα πολύ νωρίς, Τοξότη μου και αδερφή μου co-bunso». Ο Bismonte μοιράστηκε μια φωνητική νότα από το πρώτο φιλιππινέζικο τραγούδι που τραγούδησαν μαζί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

«Σας αγαπάμε τόσο πολύ… ακόμα πονάει τόσο πολύ», είπε.

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