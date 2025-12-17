Σοκ στις ΗΠΑ: Σκότωσαν 47χρονο καθηγητή του MIT μέσα στο σπίτι του

Νεκρός είναι καθηγητής του MIT έπειτα από ένοπλη επίθεση στο σπίτι του. Ο Nuno F. Gomes Loureiro, 47 ετών, καθηγητής πυρηνικής επιστήμης και μηχανικής με καταγωγή από την Πορτογαλία, δέχθηκε «πολλαπλούς πυροβολισμούς» τη Δευτέρα (15.12.2025) και κατέληξε το πρωί της Τρίτης στο νοσοκομείο.

Κανείς δεν έχει τεθεί υπό κράτηση για το φόνο του καθηγητή του MIT και οι Αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως «ενεργή και σε εξέλιξη έρευνα ανθρωποκτονίας», σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Νόρφολκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το CBS News, συνεργάτης του BBC στις ΗΠΑ, μετέδωσε ότι γείτονας ανέφερε πως άκουσε «τρεις δυνατούς κρότους» το βράδυ της Δευτέρας και νόμιζε ότι κάποιος προσπαθούσε να σπάσει την πόρτα διαμερίσματος στο κτίριο.

Ο Loureiro σπούδασε Φυσική στο Instituto Superior Técnico της Λισαβόνας το 2000 και απέκτησε διδακτορικό στη Φυσική στο Imperial College London το 2005, σύμφωνα με τη σελίδα του στο πανεπιστήμιο.

Ήταν γνωστός για τη βραβευμένη έρευνά του στη δυναμική του μαγνητισμένου πλάσματος, που αφορά στη μελέτη της κατάστασης της ύλης στην οποία η κίνηση φορτισμένων σωματιδίων επηρεάζεται από την παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, σύμφωνα με το περιοδικό Nature.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Loureiro εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του MIT το 2016 και το 2024 ορίστηκε διευθυντής του Κέντρου Επιστήμης Πλάσματος και Πυρηνικής Σύντηξης του MIT.

Σύμφωνα με το CBS, μελετούσε επίσης πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η καθαρή «ενέργεια σύντηξης» για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φοιτητές, στους συναδέλφους του και σε όλους όσοι πενθούν», δήλωσε εκπρόσωπος του MIT σε ανακοίνωση που παραχώρησε στο BBC.