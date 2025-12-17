Κόσμος

Σοκ στις ΗΠΑ: Σκότωσαν 47χρονο καθηγητή του MIT μέσα στο σπίτι του

Ο Nuno F. Gomes Loureiro, καθηγητής πυρηνικής επιστήμης και μηχανικής με καταγωγή από την Πορτογαλία, δέχθηκε «πολλαπλούς πυροβολισμούς»
Ο Nuno F. Gomes Loureiro
Ο Nuno F. Gomes Loureiro / Twitter

Νεκρός είναι καθηγητής του MIT έπειτα από ένοπλη επίθεση στο σπίτι του. Ο Nuno F. Gomes Loureiro, 47 ετών, καθηγητής πυρηνικής επιστήμης και μηχανικής με καταγωγή από την Πορτογαλία, δέχθηκε «πολλαπλούς πυροβολισμούς» τη Δευτέρα (15.12.2025) και κατέληξε το πρωί της Τρίτης στο νοσοκομείο.

Κανείς δεν έχει τεθεί υπό κράτηση για το φόνο του καθηγητή του MIT και οι Αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως «ενεργή και σε εξέλιξη έρευνα ανθρωποκτονίας», σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Νόρφολκ.

Το CBS News, συνεργάτης του BBC στις ΗΠΑ, μετέδωσε ότι γείτονας ανέφερε πως άκουσε «τρεις δυνατούς κρότους» το βράδυ της Δευτέρας και νόμιζε ότι κάποιος προσπαθούσε να σπάσει την πόρτα διαμερίσματος στο κτίριο.

Ο Loureiro σπούδασε Φυσική στο Instituto Superior Técnico της Λισαβόνας το 2000 και απέκτησε διδακτορικό στη Φυσική στο Imperial College London το 2005, σύμφωνα με τη σελίδα του στο πανεπιστήμιο.

Ήταν γνωστός για τη βραβευμένη έρευνά του στη δυναμική του μαγνητισμένου πλάσματος, που αφορά στη μελέτη της κατάστασης της ύλης στην οποία η κίνηση φορτισμένων σωματιδίων επηρεάζεται από την παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, σύμφωνα με το περιοδικό Nature.

Ο Loureiro εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του MIT το 2016 και το 2024 ορίστηκε διευθυντής του Κέντρου Επιστήμης Πλάσματος και Πυρηνικής Σύντηξης του MIT.

Σύμφωνα με το CBS, μελετούσε επίσης πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η καθαρή «ενέργεια σύντηξης» για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φοιτητές, στους συναδέλφους του και σε όλους όσοι πενθούν», δήλωσε εκπρόσωπος του MIT σε ανακοίνωση που παραχώρησε στο BBC.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
165
162
82
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Bloomberg: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέo γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αν ο Πούτιν απορρίψει συμφωνία για την Ουκρανία
Οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές όπως τη στοχοποίηση δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν το πετρέλαιο της Μόσχας - «Τυχόν κυρώσεις θα βλάψουν τις προσπάθειες να διορθωθούν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας», απαντά η ρωσική προεδρία
Δεξαμενόπλοιο
Newsit logo
Newsit logo