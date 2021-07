Σοκ προκαλεί η είδηση ότι η σορός ενός μικρού παιδιού στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ βρέθηκε μετά από χρόνια στον καταψύκτη στο γκαράζ του σπιτιού του, με τους γονείς τους να δηλώνουν πως δεν γνωρίζουν τίποτα για το γεγονός… Ενώ για την ώρα δεν είναι γνωστό πώς πέθανε το παιδάκι.

Σύμφωνα με την New York Post, οι Αρχές έλαβαν μια πληροφορία να ψάξουν το σπίτι της οικογένειας στις 4 Μαΐου, και τότε ανακάλυψαν το πτώμα του παιδιού μέσα στον καταψύκτη που βρισκόταν στο γκαράζ. Και οι δύο δήλωσαν ότι… δεν γνώριζαν τίποτα για το γεγονός.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πώς πέθανε το παιδάκι, αλλά οι Αρχές υποπτεύονται πάντως πως η σορός του τοποθετήθηκε στον καταψύκτη πριν από 2-5 χρόνια. Ο διοικητής του τοπικού αστυνομικού τμήματος, Mike Louth, δήλωσε πως ο ιατροδικαστής έπρεπε να φέρει ειδικούς εγκληματολόγους για να βρουν έναν τρόπο να «ξεπαγώσουν τα απομεινάρια» ώστε να μη χαθούν πολύτιμα στοιχεία. «Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο. Είναι μια συγκλονιστική υπόθεση», είπε στη συνέντευξη Τύπου.

Ο 49χρονος Kassceen Weaver και η 48χρονη Dina D. Weaver κατηγορούνται επειδή έκρυψαν το πτώμα του Eliel Adon Weaver, ο οποίος πιστεύεται πως ήταν 5 ετών όταν έφυγε από τον κόσμο. Και οι δύο γονείς κατηγορούνται επίσης για μη παροχή βοήθειας στο παιδί.

Ο Kassceen Weaver, πατέρας του παιδιού, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για βαριές σωματικές βλάβες σε μια γνωστή του γυναίκα, η αστυνομία αρνήθηκε ωστόσο να σχολιάσει περαιτέρω αυτή την υπόθεση.

Αρχικά και οι δύο γονείς συνελήφθησαν, στη συνέχεια όμως αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την δίκη τους.

