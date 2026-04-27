Σοκαριστικό περιστατικό στην Αλαμπάμα: Άνδρας δάγκωσε σκύλο της αστυνομίας τη στιγμή της σύλληψής του

Ένα αδιανότητο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (22/4/2026) στη Φλόρενς της Αλαμπάμα, όταν κατά τη σύλληψή του ένας 46χρονος «μιμήθηκε» τον σκύλο της αστυνομίας που τον δάγκωνε και τον δάγκωσε και εκείνος.

Όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί στην Αλαμπάμα εκτελούσαν ένταλμα έρευνας στο τετράγωνο 200 της οδού N. Locust Street, ενώ, παράλληλα, συνοδευόταν από την ομάδα SWAT της Φλωρεντίας-Λόντερντεϊλ και, τον πρωταγωνιστή της υπόθεσης, έναν αστυνομικό σκύλο Κ-9.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας της αστυνομίας ο 46χρονος Ντέιβιντ Κάλιβερ από το Σέφιλντ της Αλαμπάμα επιτέθηκε στους αστυνομικούς χωρίς να έχει καμία σχέση με το συμβάν. Αυτός φώναξε στους αστυνομικούς και βγήκε στη μέση ενός δρόμου θέτοντας τον εαυτό του σε κίνδυνο. Ένας αστυνομικός τον προειδοποίησε αρκετές φορές να απομακρυνθεί από τον δρόμο για να μην τον χτυπήσει κάποιο όχημα.

Εκείνος ωστόσο δεν άκουγε και βγήκε και πάλι στον δρόμο διαταράσσοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Τότε οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον 46χρονο ότι συλλαμβάνεται. Την ώρα που οι αστυνομικοί προσπάθησαν να του περάσουν χειροπέδες, ο Κάλιβερ τρελάθηκε και αντιστάθηκε σπρώχνοντας τους αστυνομικούς.

Το αδιανόητο έγινε λίγο μετά κατά τη διάρκεια της σύλληψης. Ο Κάλιβερ άρπαξε ένα από τα πόδια του αστυνομικού σκύλου, ο οποίος τον δάγκωνε στο πόδι, και τον… δάγκωσε πίσω. Οι αστυνομικοί άμεσα χτύπησαν τον Κάλιβερ για να τον αναγκάσουν να αφήσει τον τετράποδο φίλο τους. Ο 46χρονος κατέληξε στο έδαφος, όπου και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Alabama man gets bit by police K-9… then bites the dog backFULL VIDEO https://t.co/03auX9LdNy pic.twitter.com/DkR62ju1Wo — LASHY BILLS (@LASHYBILLS) April 25, 2026

Στη συνέχεια ο Κάλιβερ μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Βόρειας Αλαμπάμα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματα από τα δαγκώματα του σκύλου.

Μετά τη θεραπεία, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Λόντερντεϊλ, όπου κρατείται με εγγύηση 2.500 δολάρια. Ο Κάλιβερ κατηγορείται για αντίσταση κατά της σύλληψης, διατάραξη της δημόσιας τάξης, δημόσια μέθη και παρεμπόδιση αστυνομικού σκύλου.