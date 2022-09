O OHE προειδοποιεί ότι περιοχές της Σομαλίας θα πληγούν από λιμό. Η Unicef ανακοινώνει ότι εκατοντάδες παιδιά έχουν ήδη πεθάνει φέτος σε κέντρα σίτισης σε όλη τη Σομαλία και οι ειδικοί επισημαίνουν: «Αν δεν ενεργήσουμε γρήγορα, θα δούμε θανάτους παιδιών σε απίστευτη έκταση».

Αυτή είναι η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται εκατοντάδες παιδιά στην Σομαλία, με την Ουάφαα Σαΐντ, εκπρόσωπο της Unicef για τη Σομαλία, να εξηγεί πως: «Περίπου 730 παιδιά έχει αναφερθεί πως πέθαναν σε κέντρα σίτισης σε όλη τη χώρα μεταξύ του Ιανουαρίου και του Ιουλίου φέτος, αλλά ο αριθμός μπορεί να είναι μεγαλύτερος καθώς πολλοί θάνατοι δεν καταγράφονται».

Στα κέντρα σίτισης πηγαίνουν παιδιά με σοβαρό ή οξύ υποσιτισμό καθώς και άλλα που αντιμετωπίζουν επιπλοκές από ασθένειες όπως η ιλαρά, η χολέρα ή η ελονοσία και θεωρούνται αντιπροσωπευτικά της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.

«Δεν γνωρίζουμε την πλήρη εικόνα. Έχω συναντήσει πάρα πολλές οικογένειες τα παιδιά των οποίων πέθαναν στον δρόμο (προς τα κέντρα)», επεσήμανε ο Βίκτορ Τσινγιάμα, εκπρόσωπος της Unicef στο Μογκαντίσου.

Η Unicef έχει ανακοινώσει ότι αυξάνονται και τα ξεσπάσματα ασθενειών μεταξύ των παιδιών. Τους τελευταίους μήνες έχουν αναφερθεί 13.000 ύποπτα κρούσματα ιλαράς, το 78% των οποίων αφορούσε παιδιά κάτω των 5 ετών.

Οι πόροι που συγκεντρώνονται για τη Σομαλία έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με τον ΟΗΕ να ανακοινώνει ότι έχει συγκεντρώσει το 67% του 1,46 δισεκ. δολαρίων που έχει ζητήσει για τη χώρα. Ωστόσο αξιωματούχοι οργανώσεων αρωγής έχουν προειδοποιήσει ότι τα χρήματα αυτά ήρθαν πολύ αργά και έχουν τονίσει ότι χρειάζονται περισσότερα.

Unacceptable. Terrifying. Heartbreaking. Our worst fears for #Somalia are now a reality: Famine is imminent if funds do not arrive immediately.



The world MUST act now – this is a global call to action. pic.twitter.com/cGX5IIRg2G