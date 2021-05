Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν την Κυριακή (09.05.2021) το βράδυ σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι εναντίον αστυνομικού τμήματος στη Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας.

Η επίθεση έγινε στις 21:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σε αστυνομικό τμήμα στην Ουαμπέρι, στο νότιο τμήμα της πόλης, πάνω στον πολυσύχναστο οδικό άξονα Μάκα αλ Μουκαράμα.

«Έξι άνθρωποι, τέσσερις πολίτες και δύο αστυνομικοί, σκοτώθηκαν σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι εναντίον αστυνομικού τμήματος», δήλωσε ο Σαντίκ Ντουντίς, εκπρόσωπος της σομαλικής αστυνομίας, στο Γαλλικό Πρακτορείο, διευκρινίζοντας πως άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στόχος της επίθεσης ήταν ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, ο οποίος σκοτώθηκε, διευκρίνισε ο κ. Ντουντίς.

«Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε τμήματα του κτιρίου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιμπραήμ Μοχάμεντ, ανώτερος αξιωματικός της σομαλικής αστυνομίας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, προκάλεσε επίσης ζημιές σε παρακείμενα κτίρια.

Somali premier Mohamed Hussein Roble condemns a suicide attack on police station in Mogadishu that left six people dead.



Roble also offered his sincere condolences while wishing Allah’s mercy upon those who lost their lives in Sunday's bombing and speedy recovery to the wounded. pic.twitter.com/c4BhQJR9nE