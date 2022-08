Μακελειό στη Σομαλία όταν αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν διαδηλωτές. Βγήκαν στους δρόμους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιδιώκει να αναβάλλει τις εκλογές.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) από τη Σομαλία, επικαλούμενο μαρτυρίες τοπικών αξιωματούχων, αρκετοί διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν στη Σομαλιλάνδη, αποσχισθείσα περιοχή, όταν αστυνομικοί άνοιξαν πυρ κατά αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους των πόλεων Χαργκέισα, Μπούρο και Εριγκάβο – μετά το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Σομαλιλάνδης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης – κατηγορώντας τις αρχές ότι επιδιώκουν να καθυστερήσουν τη διεξαγωγή εκλογών.

Πρώην βρετανική αποικία, η Σομαλιλάνδη κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Σομαλία το 1991, μια πράξη που δεν αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα και άφησε αυτήν την περιοχή των 4,5 εκατομμυρίων κατοίκων φτωχή και απομονωμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσοχή! Το βίντεο περιέχει σκληρές σκηνές:

Police in Somaliland using live bullets to quel peaceful pro-democracy protestors who demand elections to be held as scheduled. Local media report the death of at least 3 persons and fatal injuries to many others. @SenateForeign @UKParliament @EU_in_Somalia @amnesty pic.twitter.com/R3Rp6ZLuxQ