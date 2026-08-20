Σόου Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Σε ρόλο «ξεναγού» έκανε επίδειξη των νέων έργων – «Ένα πράγμα που ξέρω είναι να χτίζω»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε σε έναν διαφορετικό ρόλο ως ξεναγός στον Λευκό Οίκο, παρουσιάζοντας ο ίδιος στους δημοσιογράφους τα έργα κατασκευής του νέου ελικοδρομίου και της Αίθουσας Χορού. Εξήρε την αντοχή του γρανίτη που χρησιμοποιήθηκε, υποστηρίζοντας την ικανότητά του στις κατασκευές, ενώ υπέγραψε σε μία από τις πλάκες του γρανίτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που αυτοχαρακτηρίζεται συχνά ως «builder-in-chief» (επικεφαλής κατασκευαστής), ανέλαβε προσωπικά την ξενάγηση των εκπροσώπων του Τύπου, παρουσιάζοντας τις αλλαγές που έχουν γίνει στους χώρους γύρω από την προεδρική κατοικία.

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Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ έδειξε τη νέα γρανιτένια είσοδο που αντικατέστησε τον παλιό ασφαλτοστρωμένο δρόμο, ανακαινισμένες κολόνες και το νέο γκαζόν γύρω από το ελικοδρόμιο που επιμένει ότι χρειάζεται να κατασκευαστεί.

Η ξενάγηση, διάρκειας περίπου 40 λεπτών, ολοκληρώθηκε με τον πρόεδρο να υπογράφει την πίσω πλευρά μιας πέτρας στην οποία είναι χαραγμένο το όνομά του και η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί στο κέντρο του νέου ελικοδρομίου.

Το σόου Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Η παρουσίαση των έργων θύμισε σε αρκετούς επεισόδιο από την τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1980 «Lifestyles of the Rich and Famous», με τον πρόεδρο να παρουσιάζει λεπτομερώς τις βελτιώσεις στους χώρους του Λευκού Οίκου.

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Οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η προσοχή του στρέφεται περισσότερο σε προσωπικά έργα και λιγότερο στη διαχείριση των κυβερνητικών υποθέσεων.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ο Τραμπ υπεραμύνθηκε των επιλογών του, υποστηρίζοντας ότι γνωρίζει όσο λίγοι από κατασκευές λόγω της προηγούμενης καριέρας του στον χώρο των ακινήτων: «Παίρνουμε τα καλύτερα υλικά. Ένα πράγμα που ξέρω να κάνω είναι να χτίζω», είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι ο τρόπος με τον οποίο είχε συντηρηθεί ο χώρος στο παρελθόν ήταν «γελοίος».

«Κανείς, ούτε άλλοι πρόεδροι, δεν το είχαν δει. Αλλά εγώ το βλέπω, γιατί ήμουν πολύ καλός στα ακίνητα, ίσως ο καλύτερος με πολλούς τρόπους», ανέφερε.

President Trump gave a tour of construction on his new 100-foot-wide helipad on the White House South Lawn.



During the visit, Trump and members of the construction crew signed the underside of a granite slab shaped like an eagle’s head. https://t.co/2bFT7ei6bT pic.twitter.com/JQHq3sDuWR — The Washington Post (@washingtonpost) August 20, 2026

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο γρασίδι γύρω από το ελικοδρόμιο, επαναλαμβάνοντας μία από τις αγαπημένες του φράσεις ότι «το γρασίδι έχει ζωή όπως οι άνθρωποι». «Το χώμα έχει εμπλουτιστεί. Βάλαμε νέο χώμα στην επιφάνεια, με πολλά καλά συστατικά για το γρασίδι. Αν είσαι γρασίδι, θα είσαι πολύ ευτυχισμένο», είπε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ μάλιστα ευχαρίστησε δημόσια την εταιρεία Scotts Miracle-Gro, η οποία, όπως ανέφερε, προσέφερε δωρεάν το νέο γρασίδι στον Λευκό Οίκο: «Είναι το υψηλότερης ποιότητας γρασίδι. Η Scotts είναι μια σπουδαία εταιρεία. Μου είπαν: “Θα θέλαμε να αντικαταστήσουμε το γρασίδι στον Λευκό Οίκο με το καλύτερο δυνατό”», δήλωσε.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το νέο ελικοδρόμιο θα έχει πολλαπλές χρήσεις, καθώς θα μπορεί να λειτουργεί και ως χώρος εκδηλώσεων: «Θα μπορούν να γίνονται εκδηλώσεις εκεί. Οι άνθρωποι θα μπορούν να πίνουν κοκτέιλ και μετά να περπατούν προς την αίθουσα χορού όταν αυτή ολοκληρωθεί» ανέφερε.

Πριν ολοκληρώσει την ξενάγηση, αναφέρθηκε και στους δύο μεγάλους ιστούς σημαίας που βρίσκονται στις πλευρές του Λευκού Οίκου, υπενθυμίζοντας ότι ήταν δική του δωρεά και τονίζοντας ξανά την ποιότητά τους.

«Αυτός είναι ένας σπουδαίος ιστός. Είναι κορυφαίας ποιότητας. Είμαι πολύ καλός στους ιστούς σημαίας», είπε χαρακτηριστικά.