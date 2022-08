Το οχηματαγωγό πλοίο, στο γκαράζ του οποίου εκδηλώθηκε φωτιά, επιστρέφει στο λιμάνι Νίνασχαμν της Σουηδίας. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Σουηδική Ναυτιλιακή Διοίκηση (SMA).

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (29.08.2022) και διαδόθηκε από ένα φορτηγό ψυγείο στο γκαράζ του πλοίου, ενώ αυτό κατευθυνόταν στο λετονικό λιμάνι Βέντσπιλς. Το οχηματαγωγό Stena Scandia είχε ξεκινήσει από το λιμάνι Νίνασχαμν, κοντά στη Στοκχόλμη, όπου και θα ρυμουλκηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά κατασβέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29.08.2022) και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 241 επιβατών και του 58μελούς πληρώματος.

«Κινείται με περιορισμένη ταχύτητα και αναμένεται να φθάσει στο λιμάνι το πρωί της Τρίτης», ανέφερε η Σουηδική Ναυτιλιακή Διοίκηση (SMA), σε ανακοίνωσή της αργά το βράδυ της Δευτέρας (29.08.2022).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξαιτίας της φωτιάς προκλήθηκε μηχανική βλάβη και το πλοίο άρχισε να παρασύρεται προς το Γκότλαντ οδηγώντας τις αρχές στο να αρχίσουν να απομακρύνουν κάποιους από τους επιβάτες του. Το πλοίο, ωστόσο, κατάφερε να θέσει εκ νέου τις μηχανές του σε λειτουργία και η διαδικασία εκκένωσής του διακόπηκε.

Στις 05:15 GMT το πλοίο κατευθυνόταν προς το Νίνασχαμν με ταχύτητα 8,7 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παροχής ναυτιλιακών αναλυτικών στοιχείων MarineTraffic.

Μια έρευνα που θα διεξαχθεί αναμένεται να διακριβώσει τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

#Svezia, traghetto con 300 persone a bordo a fuoco al largo della costa #GotskaSandön



Ferry with 300 on board catches fire off sweden coast#29agosto pic.twitter.com/YSTxahcj2c