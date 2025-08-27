Κόσμος

SpaceX: Πέτυχε η εκτόξευση του πυραύλου Starship μετά από 9 αποτυχημένες προσπάθειες – Ενθουσιασμένος ο Μασκ

Περίπου μετά από μία ώρα που βρισκόταν στο διάστημα, o Starship προσγειώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί στον Ινδικό Ωκεανό - Εντυπωσιακές εικόνες
Η εκτόξευση του πυραύλου Starship της SpaceX
Η στιγμή της εκτόξευσης του Starship της SpaceX/ REUTERS/Steve Nesius

Με επιτυχία απογειώθηκε ο πύραυλος Starhip της SpaceΧ στην τρίτη προσπάθεια κατά τη 10η δοκιμαστική πτήση του, μετά από μια σειρά αποτυχιών που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την πραγματοποίηση του οράματος του Έλον Μασκ για εποικισμό του Άρη.

Ο πύραυλος Starship της SpaceX του Έλον Μασκ έθεσε σε τροχιά την πρώτη παρτίδα δοκιμαστικών δορυφόρων Starlink στο διάστημα και δοκίμασε νέα θερμοπροστατευτικά πλακίδια κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης, επιτυγχάνοντας σημαντικά ορόσημα στην ανάπτυξη του προγράμματος, τα οποία είχαν καθυστερήσει λόγω μιας σειράς προηγούμενων αποτυχιών στις δοκιμές.

Περίπου μισή ώρα αφότου η SpaceX ξεκίνησε την τελευταία δοκιμή το σύστημα ανάπτυξης δορυφόρων του Starship, απέστειλε στο διάστημα οκτώ δοκιμαστικούς δορυφόρους Starlink για πρώτη φορά, σε μια σημαντική επίδειξη για έναν πύραυλο που αντιπροσωπεύει το μέλλον της κυρίαρχης δραστηριότητας εκτόξευσης της SpaceX. Περίπου μετά από μία ώρα που βρισκόταν στο διάστημα, o Starship προσγειώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί στον Ινδικό Ωκεανό.

 

Η εκτόξευση του Starship
Επιτυχημένη ήταν η απογείωση του πυραύλου της SpaceX / REUTERS/Steve Nesius

«Η προσγείωση επιβεβαιώθηκε! Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα της SpaceX για την συναρπαστική δέκατη δοκιμαστική πτήση του Starship!», έγραψε η αμερικανική εταιρεία στο X μετά την αποστολή που διήρκεσε περίπου μία ώρα.

 

Ο ύψους 123 μέτρων, ο ισχυρότερος πύραυλος που κατασκευάστηκε ποτέ απογειώθηκε από τη βάση Starbase της SpaceX στο νότιο Τέξας στις 19:30 τοπική ώρα (02:30 ώρα Ελλάδος), προκαλώντας ενθουσιώδεις επευφημίες από τις ομάδες μηχανικών, όπως έδειξε η διαδικτυακή μετάδοση.

 

«Εξαιρετική δουλειά από την ομάδα της SpaceX!!», έγραψε από την πλευρά του ο ιδρυτής της SpaceX, Έλον Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

 

Υπενθυμίζεται ότι μια προσπάθεια εκτόξευσης την Κυριακή ακυρώθηκε λόγω διαρροής καυσίμου στην εξέδρα εκτόξευσης, ενώ τη Δευτέρα οι καιρικές συνθήκες επέβαλαν μια άλλη καθυστέρηση λόγω πυκνών νεφών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo