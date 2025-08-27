SpaceX: Πέτυχε η εκτόξευση του πυραύλου Starship μετά από 9 αποτυχημένες προσπάθειες – Ενθουσιασμένος ο Μασκ

Με επιτυχία απογειώθηκε ο πύραυλος Starhip της SpaceΧ στην τρίτη προσπάθεια κατά τη 10η δοκιμαστική πτήση του, μετά από μια σειρά αποτυχιών που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την πραγματοποίηση του οράματος του Έλον Μασκ για εποικισμό του Άρη.

Ο πύραυλος Starship της SpaceX του Έλον Μασκ έθεσε σε τροχιά την πρώτη παρτίδα δοκιμαστικών δορυφόρων Starlink στο διάστημα και δοκίμασε νέα θερμοπροστατευτικά πλακίδια κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης, επιτυγχάνοντας σημαντικά ορόσημα στην ανάπτυξη του προγράμματος, τα οποία είχαν καθυστερήσει λόγω μιας σειράς προηγούμενων αποτυχιών στις δοκιμές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου μισή ώρα αφότου η SpaceX ξεκίνησε την τελευταία δοκιμή το σύστημα ανάπτυξης δορυφόρων του Starship, απέστειλε στο διάστημα οκτώ δοκιμαστικούς δορυφόρους Starlink για πρώτη φορά, σε μια σημαντική επίδειξη για έναν πύραυλο που αντιπροσωπεύει το μέλλον της κυρίαρχης δραστηριότητας εκτόξευσης της SpaceX. Περίπου μετά από μία ώρα που βρισκόταν στο διάστημα, o Starship προσγειώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί στον Ινδικό Ωκεανό.

Starship’s tenth flight test pushed the limits and provided maximum excitement along the way → https://t.co/UIwbeGoo2B pic.twitter.com/W6fH3GCwuP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η προσγείωση επιβεβαιώθηκε! Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα της SpaceX για την συναρπαστική δέκατη δοκιμαστική πτήση του Starship!», έγραψε η αμερικανική εταιρεία στο X μετά την αποστολή που διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship! pic.twitter.com/5sbSPBRJBP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

Ο ύψους 123 μέτρων, ο ισχυρότερος πύραυλος που κατασκευάστηκε ποτέ απογειώθηκε από τη βάση Starbase της SpaceX στο νότιο Τέξας στις 19:30 τοπική ώρα (02:30 ώρα Ελλάδος), προκαλώντας ενθουσιώδεις επευφημίες από τις ομάδες μηχανικών, όπως έδειξε η διαδικτυακή μετάδοση.

Starship successfully ignited one of its Raptor engines while in space pic.twitter.com/SNmzyygPBC — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

«Εξαιρετική δουλειά από την ομάδα της SpaceX!!», έγραψε από την πλευρά του ο ιδρυτής της SpaceX, Έλον Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

Great work by the SpaceX team!! https://t.co/Dy1TPmr4kX — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2025

Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy is boosting back towards its splashdown site pic.twitter.com/9fRi4kvbmX — SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025

Υπενθυμίζεται ότι μια προσπάθεια εκτόξευσης την Κυριακή ακυρώθηκε λόγω διαρροής καυσίμου στην εξέδρα εκτόξευσης, ενώ τη Δευτέρα οι καιρικές συνθήκες επέβαλαν μια άλλη καθυστέρηση λόγω πυκνών νεφών.