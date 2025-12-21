Κόσμος

SpaceX: Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα το Starbase – Λαμπιόνια και στολίδια σε πυραύλους και οχήματα

Εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες εικόνες μέσα στη διαστημική βάση
Χριστουγεννιάτικη γιορτή της SpaceX
Χριστουγεννιάτικη γιορτή της SpaceX / Youtube

Μία ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη παρέλαση έγινε από την SpaceX, που συνηθίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις με τη βάση στο Starbase του Τέξας να μετατρέπεται από διαστημικό κέντρο σε χριστουγεννιάτικο χωριό.

Η SpaceX, που είναι ένας τεχνολογικός κολοσσός, δεν θα μπορούσε να χάσει την ταυτότητά της και έτσι οχήματα αλλά και πύραυλοι, γέμισαν με λαμπάκια και κέντρισαν τα βλέμματα όσων είχαν την ευκαιρία να δουν την χριστουγεννιάτικη αυτή παρέλαση από κοντά.

Εργαζόμενοι της εταιρείας, μέλη των οικογενειών τους και κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν στην εκδήλωση και είδαν εορταστικά άρματα, στολισμένα οχήματα και μουσική, με φόντο τις εγκαταστάσεις όπου αναπτύσσεται το διαστημόπλοιο Starship.

Η εντυπωσιακή αυτή εκδήλωση έγινε όχι μόνο για να φέρει χαρά στους εργαζομένους της εταιρείας τα χριστούγεννα, αλλά και γιατί η SpaceX θέλει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την τοπική κοινότητα, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε κέντρο έντονης διαστημικής δραστηριότητας.

Κόσμος
