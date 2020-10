Σπάικ Λι: Νέα διάκριση για τον διάσημο Αφροαμερικανό σκηνοθέτη

Στον Σπάικ Λι θα απονεμηθεί το 34ο Βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης. Θα τιμηθεί με ένα διαδικτυακό αφιέρωμα στις 14 Ιανουαρίου 2021.

Ο Σπάικ Λι θα παραλάβει το 34ο Βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης (American Cinematheque Award) σε μία τελετή, λεπτομέρειες για την οποία και τους συμμετέχοντες στο αφιέρωμα, θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

“Για μας ως οργανισμό πολιτιστικών τεχνών που τιμά τη σημασία του κινηματογράφου στην κοινωνία μας, ο Spike Lee είναι η τέλεια επιλογή για το ετήσιο βραβείο του American Cinematheque”, δήλωσε ο πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Ρικ Νισίτα.



“Η ικανότητα του Spike να αντιλαμβάνεται και να απεικονίζει τον τόνο της σύγχρονης κοινωνίας είναι εμφανής στις ταινίες του, από τα “Do the Right Thing”, “She Gotta Have It”, “Malcolm X” και “BlacKkKlansman”. Συνεχίζει το εξαιρετικό έργο του με τα φετινά “Da 5 Bloods” και “American Utopia”. Ανυπομονούμε με μεγάλη προσμονή να δούμε πού θα λάμψει στη συνέχεια το φως του”, πρόσθεσε.

Το γκαλά απονομής του βραβείου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού διοργανώνεται κάθε χρόνο για τη συγκέντρωση πόρων για τον ετήσιο προγραμματισμό των προβολών κινηματογραφικών αριστουργημάτων στο Egyptian Theatre στο Χόλιγουντ και στο Aero Theatre στη Σάντα Μόνικα.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ