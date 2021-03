Μια ιδιαίτερα σπάνια ιατρική περίπτωση εξετάζεται στην Ινδία καθώς μια 25χρονη γυναίκα κατά την διάρκεια της περιόδου της (εμμηνόρροια) εμφανίζει κατακόκκινα δάκρυα από αίμα και στα δύο μάτια της. Σύμφωνα με τους γιατρούς στην Ινδία, έως τώρα δεν έχει αναφερθεί παρόμοια περίπτωση στην ιατρική βιβλιογραφία.

Γενικότερα, τα ματωμένα δάκρυα είναι πολύ σπάνια και μπορούν να έχουν διάφορες αιτίες, όπως φλεγμονή, τραύματα, όγκους, υπέρταση, αναιμία, αγγειακές διαταραχές κ.α. Στη συγκεκριμένη γυναίκα, τα μάτια ήταν της φυσιολογικά και η ίδια δεν ήταν άρρωστη ούτε τραυματισμένη. Όμως στο ξεκίνημα δύο διαδοχικών κύκλων εμμηνόρροιας, τον ένα μήνα μετά τον άλλο, δάκρυα από αίμα άρχισαν να τρέχουν από τα μάτια της, οπότε αναγκάστηκε να πάει στα επείγοντα νοσοκομείου.

