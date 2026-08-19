Στα άκρα η κόντρα Τραμπ–Ιράν: «Καμία διαπραγμάτευση» από την Ουάσινγκτον, «κλειστά τα Στενά του Ορμούζ» λέει η Τεχεράνη

Σε αδιέξοδο φαίνεται να παραμένουν οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι αυτή την περίοδο δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με την Τεχεράνη, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση ή επαφή.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν υποστηρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά, γεγονός που διατηρεί μία από τις σημαντικότερες πηγές έντασης στην περιοχή. Παρότι η ένταση έχει υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πραγματοποιούσαν αλλεπάλληλες αεροπορικές επιδρομές και το Ιράν απαντούσε με πυραυλικές επιθέσεις, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα εύθραυστη.

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«Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει «σε πλήρη ισχύ και είναι απόλυτα αποτελεσματικός», ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά. Πρόσθεσε ακόμη ότι όλες οι θαλάσσιες νάρκες έχουν είτε απομακρυνθεί είτε καταστραφεί.

Η τοποθέτησή του αυτή βρίσκεται σε εντυπωσιακή αντίθεση με την προχθεσινή δήλωση του ειδικού απεσταλμένου του και γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ στο Fox News, κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ θετικές» συνομιλίες.

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Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αμερικανική πλευρά, οι συνομιλίες ανεστάλησαν. Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απαίτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν τον διάλογο με το Ιράν όσο αυτό το τελευταίο δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις

Οι ιρανικές αρχές δεν στέλνουν το παραμικρό μήνυμα πως έχουν πρόθεση να κάνουν πίσω.

Ο Ιρανός επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ επέμεινε χθες πως τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν όσο η αμερικανική κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ που υπογράφτηκε από τους προέδρους των δυο χωρών. «Οι Αμερικανοί νομίζουν πως αν πιέσουν πιο δυνατά το Ιράν θα αποσπάσουν παραχωρήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονταν ποτέ στη συμφωνία», σχολίασε μέσω X, αλλά η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ, που χαρακτήρισε «μπουλούκι γελωτοποιών», δεν θα μπορέσει να βγάλει «λαγό από το καπέλο», συμπλήρωσε.

Η συμφωνία του Ιουνίου προέβλεπε προθεσμία 60 ημερών –έληξε προχθές Δευτέρα–, ανανεώσιμη, για να γίνουν διαπραγματεύσεις ώστε να επιλυθούν όλες οι διενέξεις, καθώς και κατάπαυση του πυρός, αλλά εκτροχιάστηκε πολύ γρήγορα.

Εξάλλου ο κ. Γαλιμπάφ θύμισε πως ανάμεσα στους ιρανικούς όρους είναι «η άρση του (αμερικανικού) ναυτικού αποκλεισμού, η άμεση αποδέσμευση των παγωμένων πόρων (του Ιράν), η άρση του πετρελαϊκού εμπάργκο» και «το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ πλέον αναφέρεται στην ιδέα τα Στενά του Ορμούζ να μετατραπούν σε «αμερικανικό έδαφος». Χθες για παράδειγμα, μεταφόρτωσε στα social media του χάρτη στον οποίο εικονίζεται η θαλάσσια οδός με λεζάντα «νέα περιοχή των ΗΠΑ».

Παρ’ όλα όσα λέει ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους, η κίνηση στο στενό δεν χωράει καμιά σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση, την καταμέτρηση των πλοίων που το διασχίζουν κάνει πιο δύσκολη το γεγονός ότι κάποια επιλέγουν να απενεργοποιήσουν τους πομπούς που μεταδίδουν δεδομένα για τη γεωγραφική θέση τους όταν αποπειρώνται τον διάπλου.

Τα Στενά αποτελούν στρατηγικής σημασίας πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων και η παρατεταμένη διατάραξη της ναυσιπλοΐας έχει προκαλέσει σημαντικές ανησυχίες στις διεθνείς αγορές.

Ο ρόλος του Ομάν και η προσπάθεια διαμεσολάβησης

Το Ομάν εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των διπλωματικών προσπαθειών, καθώς βρίσκεται γεωγραφικά μεταξύ του Ιράν και της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Η Τεχεράνη και η Μουσκάτ συζητούν εδώ και εβδομάδες για το καθεστώς και τη μελλοντική διαχείριση του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, οι δύο χώρες έχουν ήδη συμφωνήσει στις γεωγραφικές συντεταγμένες που θα πρέπει να ακολουθούν τα πλοία κατά την είσοδο και την έξοδό τους από το στενό.

Η Τεχεράνη φέρεται επίσης να εξετάζει την επιβολή τελών για υπηρεσίες που παρέχονται στη θαλάσσια οδό, πρόταση που απορρίπτεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις πετρελαιοεξαγωγικές μοναρχίες του Κόλπου.

Το Κατάρ, που συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, εκτίμησε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν θα μπορούσε να διευκολύνει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να στρέφει το βάρος της στην οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη. Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και η προετοιμασία νέων κυρώσεων αποτελούν βασικά εργαλεία της αμερικανικής στρατηγικής, την ώρα που η επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων εμφανίζεται πιο δύσκολη.

Δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου κάνουν λόγο για ανησυχητική μείωση των αποθεμάτων ορισμένων όπλων ακριβείας και αντιαεροπορικών πυραύλων, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια για μια νέα παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία.