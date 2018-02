Στα ΜΜΕ «έριξε» ο Τραμπ την «ελεύθερη πτώση» του Dow Jones

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως βρήκε… τον πραγματικό υπαίτιο, ο ποίος είναι – ποιος άλλος; – τα ΜΜΕ!

«Τον παλιό καιρό, όταν κυκλοφορούσαν καλές ειδήσεις, το Χρηματιστήριο ανέβαινε. Σήμερα, όταν μεταδίδονται καλές ειδήσεις, το Χρηματιστήριο πέφτει. Μεγάλο λάθος και έχουμε τόσες πολλές καλές (θαυμάσιες) ειδήσεις για την οικονομία!» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

In the “old days,” when good news was reported, the Stock Market would go up. Today, when good news is reported, the Stock Market goes down. Big mistake, and we have so much good (great) news about the economy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Φεβρουαρίου 2018