Στάρμερ: Λανθασμένη η απόφαση του Ισραήλ για τη Γάζα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός προειδοποίησε πως η περαιτέρω κλιμάκωση θα φέρει μόνο περισσότερη βία και αιματοχυσία
Κιρ Στάρμερ
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ / Jack Taylor / Pool via REUTERS

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε σήμερα (08/08/2025) την ανησυχία του για τη στρατηγική του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη την απόφαση της χώρας να αυξήσει την εθνική της ελεγκτική δραστηριότητα στην περιοχή.

Ο Κιρ Στάρμερ, με επίσημη δήλωσή του, κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ να επανεξετάσει άμεσα την ενέργειά της, επισημαίνοντας πως τέτοιες κινήσεις μόνο θα επιδεινώσουν την ήδη πολύπλοκη κατάσταση και δεν θα συμβάλουν στην απελευθέρωση των ομήρων.

Παράλληλα προειδοποίησε πως η περαιτέρω κλιμάκωση θα φέρει μόνο περισσότερη βία και αιματοχυσία.

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε την περασμένη νύχτα σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να «ηττηθεί» η Χαμάς και να «αναληφθεί ο έλεγχος» της Πόλης της Γάζας.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κατάπαυση πυρός, μια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την απελευθέρωση όλων των ομήρων», δήλωσε ο Στάρμερ, που επανέλαβε ότι το Λονδίνο «μαζί με τους συμμάχους» εργάζεται σε ένα «μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή, στο πλαίσιο μιας λύσης δύο κρατών».

«Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: μια διπλωματική λύση είναι δυνατή αλλά οι δύο πλευρές πρέπει να απομακρυνθούν από τον δρόμο της καταστροφής», δήλωσε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να διαδραματίσει κανένα ρόλο» στο μέλλον του παλαιστινιακού θύλακα και πρέπει να «αφοπλιστεί».

Την ίδια στιγμή, η δήλωση της υφυπουργού Ενέργειας της Βρετανικής Κυβέρνησης, Μιάτα Φάνμπουλε, συμπλήρωσε το κλίμα ανησυχίας. Σε ραδιοφωνική της συνέντευξή στον Times Radio, τόνισε πως η απόφαση του Ισραήλ συνιστά λάθος στρατηγική και ελπίζει πως θα υπάρξει επανεξέτασή της.

Η Φάνμπουλε υπογράμμισε πως τέτοιες κινήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο μιας περαιτέρω κλιμάκωσης μιας ήδη σοβαρής και αποτρόπαιης κατάστασης, προειδοποιώντας ότι η εξέλιξη αυτή ενδεχομένως θα επιδεινώσει τις ανθρώπινες συνέπειες στη Γάζα.

«Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή είναι η λάθος απόφαση και ελπίζουμε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα την επανεξετάσει. Δημιουργεί τον κίνδυνο κλιμάκωσης μιας ήδη αφόρητης και αποτρόπαιης κατάστασης,» δήλωσε η Φάνμπουλε.

Κόσμος
