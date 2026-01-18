Κόσμος

Στάρμερ σε Τραμπ: Λάθος οι δασμοί σε συμμάχους του ΝΑΤΟ

«Η ασφάλεια στον Βόρειο Πόλο αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ»
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ / Ludovic Marin / Pool via REUTERS

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα (18/01/2026) ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Κιρ Στάρμερ επανέλαβε τη θέση του σχετικά με τη Γροιλανδία. Τόνισε ότι η ασφάλεια στον Βόρειο Πόλο αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, προκειμένου να προστατευθούν τα ευρωατλαντικά συμφέροντα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού αναφορικά με το τηλεφώνημα με τον Ντόναλντ Τραμπ

«Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η επιβολή δασμών σε συμμάχους για την προάσπιση της συλλογικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ είναι λανθασμένη», τόνισε

Επίσης πρόσθεσε ότι ο Στάρμερ είχε σήμερα τηλεφωνικές συνομιλίες και με την Πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
439
131
100
80
68
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η ΕΕ βγαίνει στην αντεπίθεση και ετοιμάζει δασμούς 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ μετά τον εκβιασμό Τραμπ για τη Γροιλανδία
Τα αντίποινα φαίνεται να είναι ένας τρόπος για να δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες το πλεονέκτημα σε κρίσιμες συναντήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός
Στρατιώτες στη Γροιλανδία
Newsit logo
Newsit logo