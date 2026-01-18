Στάρμερ σε Τραμπ: Λάθος οι δασμοί σε συμμάχους του ΝΑΤΟ

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα (18/01/2026) ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Κιρ Στάρμερ επανέλαβε τη θέση του σχετικά με τη Γροιλανδία. Τόνισε ότι η ασφάλεια στον Βόρειο Πόλο αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, προκειμένου να προστατευθούν τα ευρωατλαντικά συμφέροντα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού αναφορικά με το τηλεφώνημα με τον Ντόναλντ Τραμπ

«Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η επιβολή δασμών σε συμμάχους για την προάσπιση της συλλογικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ είναι λανθασμένη», τόνισε

Επίσης πρόσθεσε ότι ο Στάρμερ είχε σήμερα τηλεφωνικές συνομιλίες και με την Πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.