Στάρμερ σε Ζελένσκι: «Είμαστε όλοι στο πλευρό της Ουκρανίας» – Σε εξέλιξη η κρίσιμη Σύνοδος του Λονδίνου

Μετά το «φιάσκο» στο οποίο εξελίχθηκε η επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο για να υπογράψει την συμφωνία για τα ορυκτά με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα σήμερα (02.03.2025) στο Λονδίνο και στην άτυπη Σύνοδο Ασφαλείας για την Ουκρανία.

Στην Σύνοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη θα τεθούν σημαντικά ζητήματα επί τάπητος ενώ παράλληλα έχει μεγάλη συμβολική αξία, αφού σε αυτή κλήθηκαν ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, δύο μέρες μετά τον «on air» καβγά του Ζελένσκι με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

«Ελπίζω να ξέρετε ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ είμαστε στο πλευρό σας και στο πλευρό του Ουκρανικού λαού για όσο χρειαστεί» είπε ο Στάρμερ στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι που δίνει το παρών στην κρίσιμη Σύνοδο για την Ουκρανία.

«Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα γιατί αυτή είναι μια μοναδική στιγμή για την ασφάλεια της Ευρώπης και πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε», δήλωσε ο Στάρμερ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί σε μια πρόκληση που κάθε γενιά συναντά μια φορά.

Η εξεύρεση μιας σωστής λύσης για την Ουκρανία είναι «είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια κάθε χώρας εδώ και πολλών άλλων επίσης», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Στάρμερ προέτρεψε τους Ευρωπαίους ηγέτες να εντείνουν τις αμυντικές τους προσπάθειες όχι μόνο για να βοηθήσουν στη διασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία αλλά και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ο Ζελένσκι έτυχε θερμής υποδοχής από τους Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο.



«Είμαστε μαζί σας, (και θα είμαστε) για όσο χρόνο χρειαστεί», είπε ο Στάρμερ απευθυνόμενος στον Ζελένσκι, με τον Βρετανό πρωθυπουργό να εκτιμά ότι αυτή η σύνοδος αποτελεί «μια στιγμή για να ενωθούμε».

Στην Σύνοδο Κορυφής συμμετέχουν οι ηγέτες: της Ιταλίας, της Ουκρανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, του Καναδά, της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Τσεχίας και της Ρουμανίας.

Επίσης συμμετέχουν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αλλά και οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα αντίστοιχα.

Πρώτος έφτασε ο Εμανουέλ Μακρόν και αμέσως μετά ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ. Ακολούθησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και οι πρωθυπουργοί Σουηδίας και Τσεχίας, Ουλφ Κρίστερσον και Πετρ Φιάλα. Λίγο πριν τις 3:30 στον χώρο έφτασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ακολούθησαν ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Η άφιξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημειώθηκε στις 16.00 ώρα Ελλάδος και «σήμανε την έναρξη της συνόδου».

Η ατζέντα της Συνόδου περιλαμβάνει θέματα όπως, η άμεση ενίσχυση της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής υποστήριξης και της αυξημένης οικονομικής πίεσης στη Ρωσία αλλά και τα επόμενα βήματα στον σχεδιασμό για ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας.

Μάλιστα, δημοσιεύθηκαν οι πρώτες «οικογενειακές φωτογραφίες» και πλάνα από την αίθουσα όπου θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες υψηλού επιπέδου.

Η «οικογενειακή» φωτογραφία της Συνόδου / Christophe Ena / Pool via REUTERS

Όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Στάρμερ δήλωσε με αφορμή την «οικογενειακή φωτογραφία» ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή και πρόσθεσε πως: «Συγκεντρωθήκαμε εδώ για την ασφάλεια της Ευρώπης και όλοι πρέπει να σταθούμε αντάξιοι των περιστάσεων».

'This is a once in a generation moment for the security of Europe'



Sitting next to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and French President Emmanuel Macron, Sir Keir Starmer kicks off the Ukraine War summit in London.

