Στάρμερ: Το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει ελικόπτερα στην Κύπρο – «Προτεραιότητα η προστασία των πολιτών μας»

Με την Κύπρο να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που έχουν δεχτεί πλήγματα με στόχο τη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι, ο Κιρ Στάρμερ, παραχώρησε την πρώτη συνέντευξη Τύπου από τότε που ξεκίνησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα πριν από έξι ημέρες.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει τέσσερα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Typhoon για να ενισχύσουν τη βρετανική μοίρα που βρίσκεται στο Κατάρ, ενώ στην Κύπρο θα φτάσουν αύριο ελικόπτερα Wildcat με δυνατότητες αντιμετώπισης drones και επιπλέον, το πολεμικό πλοίο HMS Dragon αναπτύσσεται στη Μεσόγειο.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις «για την πραγματοποίηση αμυντικών επιχειρήσεων».

«Θα διατηρήσουμε αυτή την ασπίδα προστασίας πάνω από τους Βρετανούς πολίτες στην περιοχή και τους συμμάχους μας», είπε.

Πρόσθεσε επίσης ότι η βρετανική κυβέρνηση εργάζεται καθημερινά για να «ενισχύσει» αυτή την προστασία και να «απομακρύνει κόσμο» από την περιοχή του Κόλπου.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον Στάρμερ, περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι στην περιοχή έχουν δηλώσει την παρουσία τους στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Προτεραιότητα η προστασία των πολιτών μας»

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι προτεραιότητά του είναι η προστασία των Βρετανών πολιτών. Για αυτόν τον λόγο, «πολύ πριν» αρχίσουν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, είχε ήδη ξεκινήσει να ενισχύει τις αμυντικές δυνάμεις της Βρετανίας στην περιοχή «για να προστατεύσει τα συμφέροντά μας».

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου το Ηνωμένο Βασίλειο μετέφερε αμυντικά μέσα στην Κύπρο και το Κατάρ, μεταξύ των οποίων μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας και προηγμένα συστήματα ραντάρ. Στόχος ήταν η χώρα να βρίσκεται «σε αυξημένη ετοιμότητα» πριν από οποιαδήποτε σύγκρουση.

Ανέφερε επίσης ότι όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις το Σάββατο, το Ηνωμένο Βασίλειο «αμέσως» έστειλε τα μαχητικά του στον αέρα, τα οποία κατέρριψαν πολλά drones. Τουλάχιστον ένα από αυτά κατευθυνόταν προς βάση όπου βρίσκονται Βρετανοί στρατιωτικοί.

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «ανανεώνει συνεχώς τα αποθέματα για τα μαχητικά αεροσκάφη και τους πυραύλους του» και ανταποκρίνεται σε αιτήματα συμμάχων στην περιοχή για περισσότερη βοήθεια.

Αναχώρησε η πρώτη ναυλωμένη πτήση του Ηνωμένου Βασιλείου από τη Μέση Ανατολή

Η πρώτη ναυλωμένη πτήση της βρετανικής κυβέρνησης για πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή έχει πλέον αναχωρήσει, ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ.

«Μπορώ να αναφέρω ότι η πρώτη μας ναυλωμένη πτήση από το Ομάν απογειώθηκε πριν από λίγα λεπτά», δήλωσε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου στη Ντάουνινγκ Στριτ, υπερασπιζόμενος τη στρατιωτική αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου στη σύγκρουση.

Περισσότεροι από 4.000 Βρετανοί έχουν ήδη επιστρέψει στη χώρα με εμπορικές πτήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανάμεσά τους και ευάλωτοι πολίτες, ανέφερε ο Στάρμερ.

Άλλες επτά πτήσεις αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ομάδες ταχείας ανάπτυξης βρίσκονται ήδη στο έδαφος στο Ομάν και στη Σαουδική Αραβία.

Ο Στάρμερ αναφέρθηκε στη συνέχεια στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, ιδιαίτερα στις επιπτώσεις στις εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου και στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση θα συνεργαστεί με τις βιομηχανίες που επηρεάζονται, καθώς και με συμμάχους, για να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε συνέπειες.

Ανέφερε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το σωστό σχέδιο για να μειώσει την εξάρτησή του από ασταθείς αγορές και να δημιουργήσει «την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία που χρειαζόμαστε».

Πρόσθεσε ότι είναι «λυπηρό» το γεγονός ότι κάποιοι θα χρησιμοποιήσουν τη σημερινή γεωπολιτική κατάσταση «για να μας διχάσουν». Για αυτόν τον λόγο, είπε, η κυβέρνηση επικοινωνεί με κοινότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα με τις εβραϊκές και μουσουλμανικές κοινότητες, ώστε να διασφαλίσει ότι έχουν «την κατάλληλη υποστήριξη».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «πρέπει να ενωθούμε σε αυτή τη στιγμή» και ότι οι «φοβισμένοι» Βρετανοί πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή «προέρχονται από κάθε κοινωνικό υπόβαθρο».

«Και οι ένοπλες δυνάμεις που τους προστατεύουν προέρχονται επίσης από κάθε κοινωνικό υπόβαθρο», πρόσθεσε.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η σύγκρουση «θα μπορούσε να συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα».

Διαβεβαίωσε όσους παρευρίσκονταν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τις ζωές των Βρετανών πολιτών και να υπερασπιστεί τις βρετανικές αξίες.