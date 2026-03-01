Κόσμος

Stealth βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-2 των ΗΠΑ «σφυροκόπησαν» υπόγεια σιλό βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

Πρόκειται για τα ίδια «αόρατα» αεροσκάφη που είχαν εξαπολύσει καταστροφικά πλήγματα εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο του 2025
Αμερικανικό stealth βομβαρδιστικό B-2 υπό την συνοδεία stealth μαχητικών αεροσκαφών F-22
Αμερικανικό stealth βομβαρδιστικό B-2 υπό την συνοδεία stealth μαχητικών αεροσκαφών F-22 / REUTERS / Mike Segar

Μια σημαντική αποκάλυψη για την επιχείρηση «Επική Οργή» που πραγματοποιούν οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, σε συνεργασία με το Ισραήλ, έκανε Αμερικανός αξιωματούχος στο δίκτυο ενημέρωσης Fox News.

Όπως και στους βομβαρδισμούς των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, τον Ιούνιο του 2025, έτσι και στην υφιστάμενη πολεμική σύγκρουση, οι ΗΠΑ «επιστράτευσαν» τα διαβόητα stealth βομβαρδιστικά αεροσκάφη τύπου B-2 Spirit.

Πρόκειται για τα ίδια «αόρατα» αεροσκάφη που τότε είχαν εξαπολύσει καταστροφικά πλήγματα με τις περίφημες βόμβες τύπου MOP εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις περιοχές Φορντό, Ισφαχάν και Νατάνζ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, τέσσερα stealth βομβαρδιστικά αεροσκάφη τύπου B-2 απογειώθηκαν από την βάση τους στις ΗΠΑ, έφτασαν στο Ιράν και έριξαν δεκάδες βόμβες 2.000 λιβρών σε υπόγειες εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων.

Αφού ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, επέστρεψαν αμέσως στις ΗΠΑ, μέσω εναέριων ανεφοδιασμών χωρίς να μετασταθμεύσουν σε κάποια αμερικανική ή συμμαχική αεροπορική βάση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
81
73
71
59
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γαλλία: Είμαστε ικανοποιημένοι από το θάνατο Χαμενεΐ, το Ιράν να επιλέξει το μέλλον του – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Άμυνας υπό Μακρόν
«Ο μουλάς Χαμενεΐ ήταν ένας αιμοδιψής δικτάτορας που καταπίεζε τον λαό του, δήλωσε η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζόν
Μακρόν
Newsit logo
Newsit logo