Stealth βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-2 των ΗΠΑ «σφυροκόπησαν» υπόγεια σιλό βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

Μια σημαντική αποκάλυψη για την επιχείρηση «Επική Οργή» που πραγματοποιούν οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, σε συνεργασία με το Ισραήλ, έκανε Αμερικανός αξιωματούχος στο δίκτυο ενημέρωσης Fox News.

Όπως και στους βομβαρδισμούς των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, τον Ιούνιο του 2025, έτσι και στην υφιστάμενη πολεμική σύγκρουση, οι ΗΠΑ «επιστράτευσαν» τα διαβόητα stealth βομβαρδιστικά αεροσκάφη τύπου B-2 Spirit.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τα ίδια «αόρατα» αεροσκάφη που τότε είχαν εξαπολύσει καταστροφικά πλήγματα με τις περίφημες βόμβες τύπου MOP εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις περιοχές Φορντό, Ισφαχάν και Νατάνζ.

NEW: 4 B2 bombers flew round trip from the US- dropped dozens of 2000 lb bombs on underground ballistic missile sites in Iran: US defense official tells me. — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) March 1, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, τέσσερα stealth βομβαρδιστικά αεροσκάφη τύπου B-2 απογειώθηκαν από την βάση τους στις ΗΠΑ, έφτασαν στο Ιράν και έριξαν δεκάδες βόμβες 2.000 λιβρών σε υπόγειες εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων.

HOLY HELL: Four B-2 Spirit stealth bombers just flew THOUSANDS of miles nonstop from the homeland and dropped DOZENS of 2,000-pound JDAMs straight on Iran’s ballistic missile sites!



America DOMINATES! pic.twitter.com/Zdc0XKBXYF — Gunther Eagleman (@GuntherEagleman) March 1, 2026

Αφού ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, επέστρεψαν αμέσως στις ΗΠΑ, μέσω εναέριων ανεφοδιασμών χωρίς να μετασταθμεύσουν σε κάποια αμερικανική ή συμμαχική αεροπορική βάση.