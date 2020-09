Τη φωνή του σήμερα με εκείνη πολλών άλλων στελεχών του κόμματος ένωσε, επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Μιτς ΜακΚόνελ προασπιζόμενος τη συνταγματική διακυβέρνηση σε περίπτωση ήττας στις εκλογές.

Και όλα αυτά μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να δεσμευτεί αν θα υπάρξει ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας στην περίπτωση που ηττηθεί στις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Ο νικητής των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου θα ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου. Θα υπάρξει ομαλή μετάβαση, όπως συμβαίνει κάθε τέσσερα χρόνια από το 1792», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο ΜακΚόνελ.

The winner of the November 3rd election will be inaugurated on January 20th. There will be an orderly transition just as there has been every four years since 1792.