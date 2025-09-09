Στην αντεπίθεση περνάει το Κατάρ: Μιλάει για «ύπουλο» χτύπημα του Ισραήλ και δεν αποκλείει αντίποινα

Το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση του Ισραήλ τόνισε ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ αργά το βράδυ της Τρίτης (09.09.2025) ώρα Ελλάδας.

Ο ηγέτης του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η χώρα του διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στην Ντόχα εναντίον ηγετών της Χαμάς.

Ο αλ Θάνι διευκρίνισε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν το Κατάρ για την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση 10 λεπτά μετά την έναρξή της, χαρακτηρίζοντας «ύπουλη» την επίθεση του Τελ Αβίβ.

Διαβεβαίωσε ωστόσο πως το Κατάρ δεν θα εγκαταλείψει τον μεσολαβητικό ρόλο του στη διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Τρίτης ο Λευκός Οίκος ισχυρίστηκε ότι «η κυβέρνηση Τραμπ ενημερώθηκε από τον αμερικανικό στρατό ότι το Ισραήλ επιτέθηκε στη Χαμάς, στελέχη της οποίας δυστυχώς βρίσκονταν σε μία περιοχή της Ντόχα, της πρωτεύουσας του Κατάρ».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε αμέσως εντολή στον ειδικό απεσταλμένο Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση, πράγμα που και έκανε. Ο Πρόεδρος θεωρεί το Κατάρ ισχυρό σύμμαχο και φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών και αισθάνεται πολύ άσχημα για την τοποθεσία της επίθεσης […]. Ο Πρόεδρος Τραμπ μίλησε επίσης με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τους ευχαρίστησε για τη φιλία τους προς τη χώρα μας. Τους διαβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφός τους», ανέφερε.

Σύμφωνα με το Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι δήλωσε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ ότι «το Κατάρ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει την ασφάλειά του και να διατηρήσει την κυριαρχία του».

Το χρονικό του πλήγματος

Το κεφάλαιο στην κρίση της Μέσης Ανατολής σηματοδοτεί το πρωτοφανές ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της «διαπραγματευτικής» ομάδας της Χαμάς, τα οποία φέρεται να είχαν συνάντηση για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση Τραμπ για κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Η ηγεσία της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης επέζησε από την επίθεση, ωστόσο επιβεβαιώνει ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια.

Ο Αλ-Χάγια είναι ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα και κορυφαίος διαπραγματευτής, ο οποίος θεωρείται σημαντική προσωπικότητα της οργάνωσης στο εξωτερικό.

Μετά την επίθεση, ο Τραμπ μίλησε και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος του είπε ότι θέλει να γίνει γρήγορα ειρήνη.

Το ισραηλινό χτύπημα στην Ντόχα είναι η πρώτη επίθεση στα χρονικά του Κατάρ

Το εμιράτο στον Κόλπο ήταν βρετανικό προτεκτοράτο από το 1916 και έγινε ανεξάρτητο το 1971, εντασσόμενο στον Αραβικό Σύνδεσμο και τα Ηνωμένα Έθνη την ίδια χρονιά.

Ενώ τα στρατεύματα του Κατάρ συμμετείχαν στον Πόλεμο του Κόλπου το 1990 – 1991, όταν το Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ, το εμιράτο δεν δέχθηκε επίθεση.

Η χώρα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή. Η αεροπορική βάση Αλ Ουντεΐντ φιλοξενεί το περιφερειακό αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ και συντονίζει τις αναπτύξεις στη Συρία και το Ιράκ.

Έως το 2033, η βάση αναμένεται να παρέχει στέγαση για 15.000 στρατιώτες και βοηθητικό προσωπικό.

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση στη βάση τον Ιούνιο σε απάντηση στον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεών του από τις αμερικανικές δυνάμεις, αλλά η αεράμυνα του Κατάρ αναχαίτισε την επίθεση. Δεν υπήρξαν θύματα.

Ενώ το Κατάρ και τα άλλα κράτη του Κόλπου θεωρούνται γενικά ασφαλή, έχουν σημειωθεί τρομοκρατικές επιθέσεις εκεί. Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν γίνει μάρτυρες επιθέσεων από την πολιτοφυλακή Χούθι με έδρα την Υεμένη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και πολιτικούς στόχους.