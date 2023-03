Τέλος στο «σήριαλ» της μεταφοράς των αρμάτων μάχης Leopard 2 από τη Γερμανία στην Ουκρανία φαίνεται πως μπήκε, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το περιοδικό Spiegel.

Ειδικότερα, πηγή πηγή των γερμανικών υπηρεσιών ασφαλείας, που κλήθηκε να σχολιάσει σχετική πληροφορία του Spiegel, επιβεβαίωσε πως τα 18 άρματα μάχης Leopard 2 που είχε δεσμευτεί να παραχωρήσει η Γερμανία για να στηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμο που της «κήρυξε» η Ρωσία με την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου 2022, έφτασαν στη χώρα αυτή.

Η Γερμανία συμφώνησε τον Ιανουάριο να δώσει αυτά τα άρματα, που θεωρούνται από τα καλύτερα στο οπλοστάσιο των δυτικών χωρών.

Εκτός από τα 18 Leopard, έχουν ήδη φτάσει στην Ουκρανία 40 γερμανικά τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Marder και δύο θωρακισμένα οχήματα περισυλλογής.

⚡🇩🇪🇺🇦40 #Marder BMPs and 18 #Leopard2a6 tanks arrived in #Ukraine from #Germany – Der Spiegel pic.twitter.com/m5WzMSkfxZ