Στην Τουρκία θα ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα ο Επίτροπος Εξωτερικών της Ε.Ε., Ζοζέπ Μπορέλ. Το επιβεβαίωσε το βράδυ της Πέμπτης (02.07.2020) στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπός του, Πέτερ Στάνο.

“Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέπ Μπορέλ, θα επισκεφθεί την Τουρκία στις 6 και 7 Ιουλίου”, δήλωσε ο Στάνο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το πρόγραμμά του και λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

Με tweet του την Τετάρτη ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας ανέφερε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί και πως υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου για την υπέρβαση των διαφορών.

“Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης. Χρειαζόμαστε βιώσιμες λύσεις”, έγραψε ο Μπορέλ στην ανάρτησή του.

In a phonecall with @MustafaAkinci_1 this evening I underlined importance of dialogue to overcome divisions. The EU will continue supporting UN led efforts to reach a comprehensive settlement. We need sustainable solutions