Στιβ Μπάνον: Μετά τον Έλον Μασκ και ο πρώην «στρατηγός» του Ντόναλντ Τραμπ έκανε κίνηση που θύμισε ναζιστικό χαιρετισμό

Ακόμη ένας άνθρωπος, πολύ κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ (έστω και αν μιλάμε για την πρώτη θητεία του στην ηγεσία των ΗΠΑ), χαιρέτισε ναζιστικά κατά τη διάρκεια ομιλίας του, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων, όπως άλλωστε και ο Έλον Μασκ, κατά το πάρτι της ορκωμοσίας του Αμερικανού προέδρου. Αυτή τη φορά ήταν ο Στιβ Μπάνον, άλλοτε στρατηγός του Τραμπ, ύψωσε το δεξί του χέρι για να χαιρετίσει ναζιστικά.

Ο χαιρετισμός του Στιβ Μπάνον μπορεί, κατά πολλούς, να μην ήταν ξεκάθαρα ναζιστικός όπως του Έλον Μασκ, αλλά η κίνηση που έκανε στο Συνέδριο της Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης, ήταν αρκετή για να χαρακτηριστεί ναζιστική και να προσθέσει το όνομα του γνωστού για τις ακροδεξιές απόψεις του, Μπάνον, στη λίστα εκείνων που είναι κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ και αρέσκονται να χαιρετούν ναζιστικά.

Η χειρονομία που θυμίζει έντονα τον χαιρετισμό των ναζί και εκείνον του Έλον Μασκ πριν από μερικές εβδομάδες, συνοδεύτηκε με την έκφραση «να πολεμήσετε, να πολεμήσετε, να πολεμήσετε», την οποία χρησιμοποίησε προτρέποντας το κοινό να παλέψει για τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε την κίνηση στο 00.08:

Steve Bannon does a NAZI salute at the end of his CPAC speech. Someone try and convince me that he didn’t. pic.twitter.com/A2yo4djJzU