Στο διάστημα το… «σκουπιδιάρικο» RemoveDebris

Το βάρους 100 κιλών «αλιευτικό – σκουπιδιάρικο», που διαθέτει ένα καμάκι και ένα δίχτυ για να πιάνει τα διαστημικά θραύσματα και μετά να τα σέρνει στη γήινη ατμόσφαιρα για να καούν, κατευθύνεται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) όπου θα φθάσει την Τετάρτη το μεσημέρι. Από εκεί, αφού παραμείνει μερικές εβδομάδες για προετοιμασία από τους αστροναύτες, θα ξεκινήσει την αποστολή του τον Μάιο.

Τα διαστημικά σκουπίδια έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο πονοκέφαλο για τους πολλούς δορυφόρους που περιφέρονται γύρω από τη Γη, αλλά και για τον ίδιο τον ISS και τους αστροναύτες του. Εκτιμάται ότι πάνω από 7.500 τόνοι μικρών και μεγάλων σκουπιδιών, από βίδες έως τεράστια κομμάτια πυραύλων, γυροφέρνουν τον πλανήτη μας και είναι θέμα χρόνου να συμβεί κάποιο διαστημικό «τροχαίο».

Το RemoveDebris είναι ένα χαμηλού κόστους πρόγραμμα (15 εκατ. ευρώ), που χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά το υπόλοιπο 50% από εταιρείες με επικεφαλής την Airbus και από πανεπιστήμια.

Ο δορυφόρος ταξιδεύει προς τον ISS μέσα στο σκάφος Dragon, που έστειλε στο διάστημα ο μεταχειρισμένος πύραυλος Falcon της SpaceX, ο οποίος έχει ξαναπετάξει. Είναι η 14η εμπορική αποστολή της ιδιωτικής SpaceX για ανεφοδιασμό του ISS, στο πλαίσιο συμφωνίας που έχει υπογράψει η εταιρεία του Έλον Μασκ με τη NASA και καλύπτει τις εμπορικές αποστολές έως το 2024.

LIFTOFF! Shooting into the sky at 4:30pm ET, @SpaceX‘s #Dragon cargo spacecraft leaves Earth packed with almost 5,800 pounds of @ISS_Research, science and crew supplies for @Space_Station. Watch: https://t.co/C8BIw7hGzo pic.twitter.com/mOpoJj4W4y

— NASA (@NASA) April 2, 2018