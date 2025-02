Στο Κίεβο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα – «Η Ουκρανία είναι Ευρώπη»

Στο Κίεβο έφτασαν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρωί της Δευτέρας (24.2.25) για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία κατά την τρίτη επέτειο από τη ρωσική εισβολή στη χώρα.

«Είμαστε στο Κίεβο σήμερα διότι η Ουκρανία είναι η Ευρώπη. Σε αυτή τη μάχη για επιβίωση δεν διακυβεύεται μόνο η τύχη της Ουκρανίας. (Διακυβεύεται) η τύχη της Ευρώπης», ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της που ανήρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο συνόδευε με βίντεο που δείχνει την άφιξή της σιδηροδρομικώς στο Κίεβο στο πλευρό του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv. We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe. In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake. It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε «την αντίσταση» και τον «ηρωισμό» της χώρας του σήμερα, επέτειο τριών ετών από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

«Τρία χρόνια αντίστασης. Τρία χρόνια ευγνωμοσύνης. Τρία χρόνια απόλυτου ηρωισμού των Ουκρανών. Είμαι περήφανος για την Ουκρανία!», έγραψε σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το οποίο ευχαρίστησε «όλους όσοι υπερασπίζονται και υποστηρίζουν την Ουκρανία».

Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people… pic.twitter.com/HeNMpJX891