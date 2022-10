Το συνέδριο ενός πολιτικού κόμματος αποτελεί την κορυφαία και σίγουρα μια από τις πιο ζωντανές του διαδικασίες, καθώς σε αυτό καθορίζονται οι στόχοι του, ο τρόπος λειτουργίας του και τα καθοδηγητικά του όργανα. Και στην Κίνα μάλλον δεν μένουν μόνο στα διαδικαστικά, τους ενδιαφέρουν όλες οι λεπτομέρειες…

Σήμερα, Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022, στην Κίνα ξεκίνησε το 20ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ). Οι εργασίες του διεξάγονται σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες για την χώρα λόγω των τεταμένων σχέσεων με την Ταϊβάν, ενώ αναμένεται ο 69χρονος Σι Τζινπίνγκ να εξασφαλίσει την τρίτη πενταετή θητεία ως γενικός γραμματέας.

Περίπου 2.300 αντιπρόσωποι θα συνεδριάσουν στην Μεγάλη Αίθουσα του Λαού και θα καταλήξουν στη σύνθεση της νέας Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ). Όλα τα βλέμματα λοιπόν είναι στραμμένα στις εργασίες του συνεδρίου και οι υπεύθυνοι για την διεξαγωγή του έχουν φροντίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Βίντεο που κάνει τον γύρο των social media δείχνει πόσο καλά είναι προετοιμασμένοι όσοι θα βοηθήσουν στην διεξαγωγή του συνεδρίου. Ακόμα και οι κυρίες που θα σερβίρουν τσάι στους συνέδρους φαίνεται ότι έχουν κάνει πρόβες και είναι πλήρως συντονισμένες στις κινήσεις τους…

At China’s Party Congress, even the serving of tea is a choreographed spectacle pic.twitter.com/KGVpwwryo1