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Στο νοσοκομείο ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας, ο μακροβιότερος μονάρχης της Ευρώπης

Ο 89χρονος Νορβηγός βασιλιάς έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, δηλώνοντας ότι έδωσε όρκο ζωής ενώπιον του κοινοβουλίου
Ο Βασιλιάς Χάραλντ Ε' της Νορβηγίας
Ο Βασιλιάς Χάραλντ Ε' της Νορβηγίας / AP Photo / Φωτογραφία Francisco Seco
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Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη τη Δευτέρα (17.08.2026) στο νοσοκομείο έπειτα από ιατρική εξέταση, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα, προσθέτοντας ότι ο μονάρχης έλαβε αναρρωτική άδεια για δύο εβδομάδες.

Μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη, ο 89χρονος βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας πάσχει από αιμολυτική αναιμία, μία ασθένεια του αίματος που χαρακτηρίζεται από την ασυνήθιστα ταχεία καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει κόπωση, ωχρότητα και δύσπνοια.

«Ο βασιλιάς έλαβε θεραπεία με κορτιζόνη τις τελευταίες εβδομάδες» για την καταπολέμηση της ασθένειας, εξήγησαν τα Ανάκτορα σε ανακοίνωσή τους.

«Η θεραπεία αυτή προκάλεσε κατακράτηση υγρών στον οργανισμό του, κάτι που απαιτεί νοσοκομειακή νοσηλεία», πρόσθεσαν.

Το Εθνικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας στο Όσλο
Το Εθνικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας στο Όσλο / Φωτογραφία Jonas Been Henriksen / NTB / μέσω REUTERS

Κατά τη διάρκεια της περιόδου της αναρρωτικής άδειας του βασιλιά, ο γιος του, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, θα υπηρετεί ως αντιβασιλέας.

Ο Χάραλντ, ο οποίος ανέβηκε στον θρόνο το 1991, έχει εδώ και χρόνια πολλά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να βάλει βηματοδότη και να περιορίσει τα επίσημα καθήκοντά του.

Ωστόσο, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, δηλώνοντας ότι έδωσε όρκο ζωής ενώπιον του νορβηγικού κοινοβουλίου.

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