Στο νοσοκομείο ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας, ο μακροβιότερος μονάρχης της Ευρώπης

Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη τη Δευτέρα (17.08.2026) στο νοσοκομείο έπειτα από ιατρική εξέταση, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα, προσθέτοντας ότι ο μονάρχης έλαβε αναρρωτική άδεια για δύο εβδομάδες.

Μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη, ο 89χρονος βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας πάσχει από αιμολυτική αναιμία, μία ασθένεια του αίματος που χαρακτηρίζεται από την ασυνήθιστα ταχεία καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει κόπωση, ωχρότητα και δύσπνοια.

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«Ο βασιλιάς έλαβε θεραπεία με κορτιζόνη τις τελευταίες εβδομάδες» για την καταπολέμηση της ασθένειας, εξήγησαν τα Ανάκτορα σε ανακοίνωσή τους.

«Η θεραπεία αυτή προκάλεσε κατακράτηση υγρών στον οργανισμό του, κάτι που απαιτεί νοσοκομειακή νοσηλεία», πρόσθεσαν.