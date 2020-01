Στον αέρα η συμφωνία για τη Λιβύη: Προθεσμία ζήτησε ο Χάφταρ

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Ρωσίας και της Τουρκίας, συζήτησαν με τους Λίβυους εκπρόσωπους το κείμενο της συμφωνίας για την διευθέτηση της κατάστασης στην Λιβύη δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας Φάγιεζ Σάρατζ και ο εκπρόσωπος του κοινοβουλίου της Λιβύης στα ανατολικά της χώρας υπέγραψαν τη συμφωνία, αλλά ο στρατηγός Χάφταρ ζήτησε χρόνο μέχρι το πρωί της Τρίτης.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε επίσης ότι ο Χαφτάρ ζήτησε περιθώριο μέχρι αύριο το πρωί για να αποφασίσει σχετικά με τη συμφωνία εκεχειρίας στη Λιβύη.

Στο προσχέδιο της συμφωνίας που δόθηκε στη δημοσιότητα, τα εμπλεκόμενα μέρη στη Λιβύη δεσμεύονται να τηρήσουν το καθεστώς της εκεχειρίας, χωρίς προϋποθέσεις. Τονίζεται δε, ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές θα καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στην Τρίπολη και τις υπόλοιπες πόλεις της αφρικανικού κράτους.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι κύριοι αντίπαλοι στη Λιβύη, ο πρωθυπουργός της Τρίπολης Σάρατζ και ο αρχηγός του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Στρατάρχης Χάφταρ, αρνήθηκαν να συναντήσουν ο ένας τον άλλον!

Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός με αναρτήσεις του στο Twitter αποδομεί το ενδεχόμενο συμφωνίας.

#LNA and #HoR Délégations

: The negotiations today in #Moscow ended without reaching an agreement and we left for our residence. #Libya

— M.LNA (@LNA2019M) January 13, 2020