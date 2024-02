Στον «αέρα» το τουρκολιβικό μνημόνιο για τους υδρογονάνθρακες μετά από απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης

Στο «αέρα» φαίνεται πως βρίσκεται το παράνομο μνημόνιο που είχε υπογράψει η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης με την Τουρκία.

Συγκεκριμένα απόφαση «βόμβα» του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στη Λιβύη προβλέπει την ακύρωση του παράνομου μνημονίου που είχαν υπογράψει η προσωρινή Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (με έδρα την Τρίπολη) και η Τουρκία για την συνεργασία στην εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου, τον Οκτώβριο του 2022.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Sada», το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης εξέδωσε απόφαση, βάσει της οποίας οριστικοποιείται η πλήρης ακύρωση του μνημονίου συνεννόησης που υπέγραψαν, τον Οκτώβριο του 2022, η προσωρινή Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU) του Ντμπεϊμπά και η τουρκική κυβέρνηση, που στοχεύει στη συνεργασία εταιρειών από την Τουρκία και τη Λιβύη, για την έρευνα και εξόρυξη φυσικών πόρων τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, τον Οκτώβριο του 2023 το τουρκολιβυκό μνημόνιο είχε μερικώς τεθεί σε αναστολή, ενώ η νέα δικαστική απόφαση κατευθύνει την διαδικασία για την πλήρη ακύρωσή του. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα για την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να εξαντλήσει τα εσωτερικά ένδικα μέσα και να πάει η υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Λιβύης.

Another setback for #Dabaiba . Such rulings paint Dabaiba as useless for foreign actors betting on him for favorable deals. #Libya https://t.co/ESdUinIIeI

Πρόκειται για το επόμενο «βήμα» της νομικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει πριν από περίπου 2 χρόνια αφού όπως είχαμε γράψει στο OnAlert.gr στις 10 Ιανουαρίου 2023, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης απεφάνθη υπέρ της αναστολής της συμφωνίας για τη συνεργασία στους υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο που υπεγράφη μεταξύ της κυβέρνησης της Τρίπολης στη Λιβύη και της Τουρκίας στις 3 Οκτωβρίου του 2022, με την δικαστική απόφαση να βασίζεται σε νομοθεσία του Γενικού Εθνικού Κογκρέσου που είναι σε ισχύ από το 2013 και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι:

The decision by the #Tripoli Admin Tribunal to suspend the “hydrocarbon cooperation agreement” between #Turkey & GNU has major implications for the maritime demarcation/security cooperation agreements. Judges based on the decision on this GNC legislation from 2013. #Libya pic.twitter.com/pt4OIwwtqI